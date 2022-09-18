0+7檢疫｜江玉歡稱「0+7」非靈丹妙藥　批專家如外星人「不知民間疾苦」

政府昨日宣布，正考慮海外抵港旅客檢疫安排由目前的「3+4」，放寬至「0+7」方案。不過，立法會議員江玉歡認為即使改為「0+7」也非靈丹妙藥，反而認為單改作「0+7」會令人感覺朝令夕改，最重要是政府要交出一個「復常」路線圖。

形容登機前核酸檢測要求不合時宜

江玉歡今早在社交網站撰文，指「0+7」對港人外遊、已接種最少兩劑新冠疫苗港人回港，以及急於來港處理公務的非香港居民，會起到刺激作用。不過她解釋，多國現已採用快速測試或在醫護監察下做快測，取代核酸檢測，批評目前入境時需持有48小時內檢測報告的規定不合時宜。

其次，江玉歡提到有完全沒有病徵的朋友，在上機前核酸檢測才得知檢測呈陽性，需要立即更改航班和行程，形容若不幸中招「歸程可謂遙遙無期」。此外，以現時疏落的來港航班計，每次更改機票都要重新度期和繳付高昂費用。

「哪有打工仔冒這個風險？」

最後，江玉歡稱「0+7」下市民仍要遵守7日的「黃碼」限制，即可以上班但不能在外堂食。她表示，對辦公室打工仔而言，「黃碼」期內上班當然沒有問題，但飲食或服務業的員工未必能上班。連同隨時因確診無法返港，她反問「那(哪)有打工仔冒這個風險？」

她並形容現時本港的防疫措施「像個大蜘蛛網，錯綜複雜」，認為醫務衞生局長盧寵茂必須要有更通盤考慮，向市民解䆁改變的因由和理據，更希望政府不要待至下月公布《施政報告》當日才交代。

質疑放寬防疫為何要專家首肯

江玉歡其後在中午在發文，指有醫學專家表示感染數字在未來數周如持續減少，港府便可逐步放寬限制。她指出，放寬防疫限制是一個通盤考慮，不只單從醫療角度着想，批評為何放寬限制需要專家首肯，「政府高層官員在哪」，又稱只說放寛但具體時間和資料欠奉，「這樣見記者有何用？」她又批評，對普羅大眾專家有如外星人，不知民間疾苦。