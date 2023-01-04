1.8與內地首階段通關 料落馬洲 文錦渡先行 每日配額3至5萬 羅湖 高鐵仍要等

落馬洲支線管制站主要以東鐵綫接駁，港鐵昨在社交網站貼出多幅照片，顯示有員工在落馬洲站著手準備，包括清潔該站設施和檢查設備等。港鐵回覆稱，團隊一直為通關做好各項準備，確保有足夠人手配合通關安排等。該處原本還有九巴B1線和專綫小巴接駁，未知通關初期有關服務會否一併恢復。

特區政府爭取最快周日(8日)與內地首階段免檢疫通關，據了解當局最快今日交代細節，初期擬先重開連接深圳福田的落馬洲支線管制站，以及文錦渡客運管制站，據報首階段重開的還包括兩個跨境渡輪碼頭，連同未有停止運作的深圳灣、港珠澳大橋管制站和機場，首階段通關或有7個管制站運作。至於坊間盛傳的高鐵香港段和羅湖管制站，據指暫不會重開。

距離港府爭取與內地首階段通關的目標只剩4日，消息指政府最快今日公布安排，初步傾向先開放落馬洲支線管制站和文錦渡客運管制站，每日通關配額約3萬至5萬個，羅湖管制站、高鐵香港段則不包括在內。有立法會議員認為，通關初期每日限4萬人較合適，又擔心充當跨境鐵路角色的港鐵東鐵綫載客量減少，通關會帶來挑戰。有跨境旅遊巴業界期望，短期內能有100輛巴士投入服務。

市民到高鐵站買票撲空

至於高鐵西九龍站，昨繼續有多名職員在站內工作，亦有工人在站外清潔設施，惟港鐵指，高鐵列車昨並無試營運安排。縱然如此，昨仍有市民想碰一碰運氣到場購票，惜最終撲空。來自屯門的市民顏先生形容白行一趟，指本來想到場了解列車資料、何時恢復等資訊。市民趙小姐稱，3年疫情都未曾回鄉探親，故如果昨有票賣便即場購買，與小朋友回鄉度歲。

除重開的管制站屬未知之數，每日通關配額亦為社會所關注。據報，政府擬每日推出3萬至5萬個名額，市民需要在網上系統登記，先到先得。立法會議員陳恒鑌昨在電台節目稱，市民初期未必會「一窩蜂」北上，認為每日4萬個配額合適，並建議每隔一星期恢復更多過境服務或關口，循序漸進至農曆新年恢復正常。不過，封關前仍是12卡車的東鐵綫，現已減至9卡車，他指通關初期對東鐵綫挑戰應不大，惟回復正常通關後或面對很大壓力。

跨境巴士需時維修消毒

市民往返本港和內地，還可在市區乘搭跨境旅遊巴士。中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝在同一節目表示，業界正安排直通巴士驗車，希望短時間內能有100輛車提供服務，又指據他了解，深圳灣管制站初期每日有1萬個通關名額。他坦言，首階段有100輛車恢復載客並無問題，惟大部分巴士過去3年均在車場停放，需時維修和消毒，盼政府提供復業基金資助。

立法會議員張欣宇認為不應為北上港人設配額，又指操作上配額制對落馬洲站的員工或造成混亂，因需要安排大量人手在乘客出閘至管制站的位置，逐名乘客檢查預約資訊等，並預料日後或有大批有迫切人道需要的市民，在沒有預約的情況下趕赴關口，為前線人員帶來相當挑戰和難度。

政府發言人回覆稱，當局正商討通關方案，並會在適當時候公布，讓擬往來兩地人士作出適切準備。疫情方面，本港昨增16,186宗新冠肺炎確診，包括326宗輸入個案。港大醫學院表示，最近兩日數據顯示本地疫情似有回落趨勢，但往後疫情走向仍須進一步監察。