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2024-03-30 11:29:02

10公務員深圳交流3個月 建內地朋友圈分享工作經驗

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有獲安排到深圳交流公務員稱與內地人員建朋友圈分享實務工作經驗(港台圖片)

有獲安排到深圳交流公務員稱與內地人員建朋友圈分享實務工作經驗(港台圖片)

香港與內地大灣區公務員交流協作項目的首批10名香港公務員，去年底獲安排到深圳不同政府部門、前海合作區管理局、河套科創園區等，就地區治理、科技發展、城市規劃、交通運輸和環境保護等領域，進行為期3個月的交流。

獲安排到深圳市交通運輸局的運輸署高級工程師戴立科表示，除了分享實務工作經驗外，亦與內地相關人員建立「朋友圈」，有助日後共同推進大灣區發展。期間他亦有就如何改善深圳福田口岸的交通指示，與內地人員交流。

至於規劃署高級城市規劃師陳雪盈，就獲安排到前海深港現代服務業合作區管理局。她表示，內地公務人員開展工作項目時，未必會做很詳細的前期規劃研究，向上級匯報後就推展項目，在執行過程中再補充研究資料，相對高效率。香港公務員處理工作項目前，會先進行較詳細的前期規劃研究。她說，雙方的辦事模式各有優點，可以互相借鏡。交流期間，她亦有向內地管理人員，分享香港規劃行人天橋連接系統的經驗。

同樣獲安排到前海管理局的公務員事務局事業發展經理陳菲菲說，期間接觸了不少港資企業，並提出了一些便利營商建議，例如簡化牌照認證流程等，期間她試過工餘時間即日來回深港兩地，體會到高鐵的方便和快捷。

內地公務員來港交流  確定後再作公布

根據相關交流協議，香港和大灣區內地城市雙方每年會互派大約10名公務員參加交流，由過往的四星期，延長至大約3個月。至於何時會有內地公務員來港交流，需要與內地進一步確定後再作公布。

原文刊登於 香港電台

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