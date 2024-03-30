10公務員深圳交流3個月 建內地朋友圈分享工作經驗

香港與內地大灣區公務員交流協作項目的首批10名香港公務員，去年底獲安排到深圳不同政府部門、前海合作區管理局、河套科創園區等，就地區治理、科技發展、城市規劃、交通運輸和環境保護等領域，進行為期3個月的交流。

獲安排到深圳市交通運輸局的運輸署高級工程師戴立科表示，除了分享實務工作經驗外，亦與內地相關人員建立「朋友圈」，有助日後共同推進大灣區發展。期間他亦有就如何改善深圳福田口岸的交通指示，與內地人員交流。

至於規劃署高級城市規劃師陳雪盈，就獲安排到前海深港現代服務業合作區管理局。她表示，內地公務人員開展工作項目時，未必會做很詳細的前期規劃研究，向上級匯報後就推展項目，在執行過程中再補充研究資料，相對高效率。香港公務員處理工作項目前，會先進行較詳細的前期規劃研究。她說，雙方的辦事模式各有優點，可以互相借鏡。交流期間，她亦有向內地管理人員，分享香港規劃行人天橋連接系統的經驗。