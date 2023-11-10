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2023-11-10 04:30:54
日報

10年首次 發展商嫌成本貴 東涌港鐵地皮無人吼

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地皮流標

港鐵東涌東站1期早前接獲32份意向書。 (資料圖片)

地皮招標反應慘淡，港鐵(066)東涌東站1期項目昨午2時截標，最終未收到標書，相隔10年再現「零標書」，意味項目即時「流標」。項目早前接獲32份意向書，惟最終未見有入標，反映發展商極審慎。繼上周三東涌第106B區住宅地皮流標後，不足兩周再有項目流標，為今年內第6次。分析料港鐵再推小蠔灣及其他東涌項目招標恐受影響。

會德豐地產主席梁志堅對傳媒指，曾考慮獨資入標，惟計入前期費用及興建商場等成本後，每方呎成本約4,000元，考慮周邊配套屬「開荒」項目，最終「計唔掂數」故放棄入標。他又指，目前樓市已好轉，但日後地皮招標反應需視乎地皮質素等而定。

小蠔灣再招標有壓力

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，反映發展商認為入場費頗高，及項目價值不高於每方呎1,580元，發展商出價審慎，料港鐵小蠔灣一期重推招標日期及其他東涌項目將受影響。

32份意向書中，包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、會德豐地產及華懋等。項目住宅樓面面積上限約69.5萬方呎，料提供約1,200伙，商場樓面面積上限約8.75萬方呎，市場估值16億至27.8億元，每方呎樓面地價約2,300至4,000元。

東涌東站1期位於整個項目東南面，屬較近未來東涌東車站期數，東涌東站料2029年完工。而港鐵需向政府承擔補地價，發展商須支付一筆11億元前期費用，建議分紅比例將自行提出，商場建成後須交回港鐵。

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港鐵於2013年2月天水圍天榮站項目招標時，亦曾零入標，最終流標收場。現為新地發展YOHO WEST。

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