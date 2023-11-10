10年首次 發展商嫌成本貴 東涌港鐵地皮無人吼

地皮招標反應慘淡，港鐵(066)東涌東站1期項目昨午2時截標，最終未收到標書，相隔10年再現「零標書」，意味項目即時「流標」。項目早前接獲32份意向書，惟最終未見有入標，反映發展商極審慎。繼上周三東涌第106B區住宅地皮流標後，不足兩周再有項目流標，為今年內第6次。分析料港鐵再推小蠔灣及其他東涌項目招標恐受影響。

會德豐地產主席梁志堅對傳媒指，曾考慮獨資入標，惟計入前期費用及興建商場等成本後，每方呎成本約4,000元，考慮周邊配套屬「開荒」項目，最終「計唔掂數」故放棄入標。他又指，目前樓市已好轉，但日後地皮招標反應需視乎地皮質素等而定。