10歲起兩度性侵胞妹今判感化1年半 官：犯案時年幼父母欠恰當監管

現年22歲冷氣學徒於2011年在家中睡房內，要求當時3歲胞妹為他口交及非禮其私處等；7年後又再次在浴室內性侵當時已10歲的胞妹。他早前承認2項向兒童作出嚴重猥褻行為罪，法官郭偉健今（8日）於區院判刑感化1年半。 男被告Y.L.P.承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。

被告叫3歲Ｘ為他口交 案情指，被告與妹妹X和父母同住秀茂坪一個單位。在2011年，被告趁父母不在家時叫X進入睡房，要X為他口交，X感到驚恐但照辦，被告最後在X手掌射精，被告其後又非禮X私處。2018年，當時X就讀小五，被告趁父母不在家，叫X在浴室內等他，兩人脫掉衣服後，被告要求X為他手淫及後射精，被告又非禮X的胸部及私處。 被告10 歳時初次接觸色情影片 至2021年11月，X因為情緒抑鬱和自殘行為而送院，X後來向醫生透露多次遭被告性侵。被告被捕後，在警誠下承認「因為我當時對女性好奇，所以先對阿妹做呢啲嘢」，並在警誡錄影會面中透露他約10歳時初次接觸色情影片，故嘗試找人模仿影片。

X 擔心父母責怪及令家庭破碎 法官郭偉健今判刑時，引述X的心理報告，指事主X有輕度抑鬱及適應障礙，但她的壓力來源主要是自己學術表現，父母亦將她視為「陽光孩子」，另擔心為別人帶來麻煩，因此有情緒問題時只會怪責自己，難以公開表達自己感受，她曾在小六時遭同學欺凌，但現時與中學同學保持良好關係；X揭發本案後，情緒變差及有自殘行為，她亦擔心會被父母責怪及令家庭破碎。 相信性關係令自己和 X 更親密 被告的精神和心理報告則透露，被告因案被捕後，因為不可返回案發地點及不得接觸X，須與家人分開居住，曾有自殺衝動；被告成績不佳，經常被父母拿來跟同學比較，在X出生後，他感到被忽略；被告小二時聽到父母性交的聲音，對性產生好奇，他自小三起接觸色情物品，在中六後試過每隔數周便去嫖妓；被告又將犯案連繫到報復父母，及相信性關係令自己和X更親密。 犯案源於父母對子女成長需要不敏感 感化官報告指出，被告小學起接觸色情物品，他性格內向和欠缺自信，犯案是源於父母對子女成長需要不敏感、及被告對性有錯誤觀念，感化官認為被告值得給予改過的機會。