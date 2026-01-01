雀巢能恩再多一批次奶粉疑受污染　周二增兩專屬服務中心處理回收

雀巢香港最新公布多一個批次的嬰幼兒配方奶粉，懷疑原材料受到蠟樣芽孢桿菌污染，已自願停售和下架相關產品。食物安全中心表示，已經與雀巢香港封存6個懷疑受影響批次的奶粉，又稱早前在市面的抽檢結果至今都滿意。

新增的受影響奶粉批次為雀巢能恩啟護1號配方2HMO 800克裝，批次編號51670742F2，此日期前最佳為明年6月16日。雀巢香港指，該批奶粉的個別原材料或存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌的物質，已自願停售和下架受影響產品，並展開預防性回收，又指該批號僅有小量進入市場。

連同早前公布，受影響的雀巢香港進口嬰幼兒配方奶粉增至22個批次。雀巢香港周二起在銅鑼灣和尖沙咀增設兩個專屬服務中心，協助有關消費者回收和退款，又說客戶服務熱線的線路已增加至69條。消費者同樣可到各個零售點退回奶粉，雀巢香港指每處回收數量上限為12罐，如超出數量要聯絡公司再作安排。

15批次抵港奶粉將被封存

食安中心表示，已督促雀巢香港妥善處理有關產品的回收事宜和回應市民查詢，又已經與雀巢香港封存6個懷疑受影響批次的奶粉，相關批次並沒有流出市面，正抵港的另外15個批次在抵達後亦會被封存。中心又稱，早前在市面抽檢受影響批次奶粉的蠟樣芽孢桿菌，至今檢測結果為滿意。