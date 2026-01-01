票價方面，影藝戲院同樣保留院線長期提供的親民票價，包括全線星期一正場40元及全線星期四正場50元，而中銀信用卡客戶逢星期五及星期六更享有買一送一。CineArt VIP更尊享全年正價2D戲票及小食部八折優惠。有關票價詳情，即將於稍後影藝戲院社交平台更新。

【1月16日更新】 影藝戲院今日(16日)宣布，旗下第五間影院－影藝戲院(新港城中心) 即將於農曆新年前開幕。作為影藝戲院進駐新界東的首間戲院，位處馬鞍山新港城中心（MOSTown）L2及L3樓層，設有4個影廳，最高可容納435位觀眾。戲院佔盡位置優勢，毗鄰港鐵馬鞍山站及馬鞍山市中心巴士總站。

本港近年出現戲院結業潮，馬鞍山區內唯一戲院、新港城中心英皇戲院周日（11日）起未有預售周一（12日）起的門票，惹居民憂慮戲院將結業或被接手經營。至周一早上英皇戲院公布馬鞍山即日起結束營業。據業內消息人士指出，是次新港城英皇戲院租約期滿，稍後將會由影藝戲院接手。

【1月15日更新】 影藝戲院於社交平台簡介一欄稱將會進駐馬鞍山，以圖示指正進行內部工程中。目前該集團設有4間戲院，分別位於銅鑼灣、青衣、九龍灣及鑽石山。

貼文一出惹網民討論，街坊一度以為馬鞍山不會再有戲院，稱：「琴（噚）日先睇完尋秦記」，憂結業後將要出沙田或大圍欣賞電影，亦有人稱「難以接受，以後都不能再就咁踢對拖落去睇平戲了」、「其實間戲院都頂左好耐，平日馬鞍山真係少人流。」

英皇戲院Facebook發貼文，感謝大家對英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 支持，指該院於2026年1月12日起結束營業，「英皇戲院誠邀你前往港九新界及澳門的英皇戲院，繼續共享精彩電影時光。」

英皇戲院指，所有由英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 發出的電影禮券、贈券或優惠券，均可於有效期內在香港其他8間英皇戲院使用，而所有原定於英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 登記領取的電影禮品，可由2026年1月19日起在英皇戲院Plus+ ( 大圍圍方 ) 領取。