本地
出版：2026-Jan-11 20:57
更新：2026-Jan-15 10:12

馬鞍山新港城中心英皇戲院結業 影藝戲院接手(更新)

614560217 10164090250943748 1730497225805457669 n

馬鞍山新港城中心英皇戲院結業(馬鞍山谷FB)

【1月15日更新】影藝戲院於社交平台簡介一欄稱將會進駐馬鞍山，以圖示指正進行內部工程中。

本港近年出現戲院結業潮，馬鞍山區內唯一戲院、新港城中心英皇戲院周日（11日）起未有預售周一（12日）起的門票，惹居民憂慮戲院將結業或被接手經營。至周一早上英皇戲院公布馬鞍山即日起結束營業。據業內消息人士指出，是次新港城英皇戲院租約期滿，稍後將會由影藝戲院接手。

影藝戲院於社交平台簡介一欄稱將會進駐馬鞍山，以圖示指正進行內部工程中。 614560217 10164090250943748 1730497225805457669 n 615474633 10164090250898748 9051294176203284549 n 615043320 927000729900197 3317365316979170870 n

貼文一出惹網民討論，街坊一度以為馬鞍山不會再有戲院，稱：「琴（噚）日先睇完尋秦記」，憂結業後將要出沙田或大圍欣賞電影，亦有人稱「難以接受，以後都不能再就咁踢對拖落去睇平戲了」、「其實間戲院都頂左好耐，平日馬鞍山真係少人流。」

英皇戲院Facebook發貼文，感謝大家對英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 支持，指該院於2026年1月12日起結束營業，「英皇戲院誠邀你前往港九新界及澳門的英皇戲院，繼續共享精彩電影時光。」

英皇戲院指，所有由英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 發出的電影禮券、贈券或優惠券，均可於有效期內在香港其他8間英皇戲院使用，而所有原定於英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 登記領取的電影禮品，可由2026年1月19日起在英皇戲院Plus+ ( 大圍圍方 ) 領取。

