推動自動駕駛車無人化 運輸署︰後備操作員僅遙距監察

自動駕駛技術穩步發展，運輸署自2024至今已發出6個自動駕駛車輛先導牌照，供62輛自動駕駛私家車和小巴在多個指定地區展開道路測試，累計安全行駛逾8萬公里。運輸署指，隨着自動駕駛系統不斷改善，自動車的車速已可根據相關測試路段的車速上限，提升至每小時50公里。署方今年會逐步推動自動駕駛車無人化，即只有遙距後備操作員。

運輸署機電工程師(自動駕駛車輛)鄧健樑表示，測試項目至今運作大致暢順，表現穩定，其中北大嶼山項目實現四大技術躍進，包括多車同時運行、非商業載客、測試範圍擴展和車速提升。他指，現時自動車的測試範圍已由機場島，擴展至更複雜的公路和小區，車速已可根據測試路段的車速上限，提升至時速50公里。