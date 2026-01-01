推動自動駕駛車無人化 運輸署︰後備操作員僅遙距監察

自動駕駛技術穩步發展，運輸署自2024至今已發出6個自動駕駛車輛先導牌照，供62輛自動駕駛私家車和小巴在多個指定地區展開道路測試，累計安全行駛逾8萬公里。運輸署指，隨着自動駕駛系統不斷改善，自動車的車速已可根據相關測試路段的車速上限，提升至每小時50公里。署方今年會逐步推動自動駕駛車無人化，即只有遙距後備操作員。
運輸署機電工程師(自動駕駛車輛)鄧健樑表示，測試項目至今運作大致暢順，表現穩定，其中北大嶼山項目實現四大技術躍進，包括多車同時運行、非商業載客、測試範圍擴展和車速提升。他指，現時自動車的測試範圍已由機場島，擴展至更複雜的公路和小區，車速已可根據測試路段的車速上限，提升至時速50公里。
首間獲批牌照的科技公司2024年底先在北大嶼山展開測試，其後擴展應用場景至數碼港和啟德發展區，上月起在觀塘和九龍城作跨區測試。測試期間，司機以後備操作員的身份坐在車廂，雙手離開軚盤，僅在必要時才接管車輛。運輸署指，今年會逐步推動自動駕駛車輛無人化，即屆時只有遙距後備操作員。
公司的香港項目發展經理劉文鵬稱，香港路面情況複雜多變，駕駛系統要因應本地道路規則，優化決策邏輯，亦要適應右軚左行的駕駛行為，包括變換行車線、進出迴旋處等。此外，特殊交通燈和臨時指示牌如由人手操作的去和停牌，也會增加系統辨識的難度，公司會不斷訓練機器學習模型，提升系統應對這些情況的準確度。