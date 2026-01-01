大律師蘇信恩涉非禮早前申匿名獲批　官今下令撤安排

大律師蘇信恩涉於2017年兩度在家非禮一名人士，被控兩項非禮罪，案件去年12月在東區裁判法院首次提堂，蘇稱若其名字曝光，或會令人拼湊出事主身份，獲准以字母「A」代稱。案件今日（12日）在東區裁判法院再訊，主任裁判官張志偉聽取蘇和控方的進一步陳詞，認為事主身份被披露的風險微乎其微，故撤回早前准被告匿名的安排，但禁止公開事主身份，包括其性別及職業，並押後案件至2月13日答辯，期間被告續獲保釋。

32歲被告蘇信恩，報稱大律師，被控於2017年8月30日，在西營盤某住宅大廈單位內，兩度猥褻侵犯X。法庭就事主X身份頒布匿名令和禁止報道令，禁止任何人包括傳媒發布可能識別到X身份的資料，包括X的姓名、性別、照片、學校和職業等。

蘇今日繼續自行應訊，他上月獲法庭批准臨時命令，准以代號「A」代替名字。控辯雙方今日就法庭應否維持命令再作陳詞。蘇指公開其姓名會令他人有機會以拼湊出事主身份。他澄清案發時不是實習大律師或認可大律師，與事主亦非學徒關係。