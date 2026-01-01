熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-12 17:22
更新：2026-Jan-12 17:22

大律師蘇信恩涉非禮早前申匿名獲批　官今下令撤安排

分享：
東區裁判法院(資料圖片)

東區裁判法院(資料圖片)

adblk4

大律師蘇信恩涉於2017年兩度在家非禮一名人士，被控兩項非禮罪，案件去年12月在東區裁判法院首次提堂，蘇稱若其名字曝光，或會令人拼湊出事主身份，獲准以字母「A」代稱。案件今日（12日）在東區裁判法院再訊，主任裁判官張志偉聽取蘇和控方的進一步陳詞，認為事主身份被披露的風險微乎其微，故撤回早前准被告匿名的安排，但禁止公開事主身份，包括其性別及職業，並押後案件至2月13日答辯，期間被告續獲保釋。

押後案件至2月13日答辯

adblk5

32歲被告蘇信恩，報稱大律師，被控於2017年8月30日，在西營盤某住宅大廈單位內，兩度猥褻侵犯X。法庭就事主X身份頒布匿名令和禁止報道令，禁止任何人包括傳媒發布可能識別到X身份的資料，包括X的姓名、性別、照片、學校和職業等。

蘇今日繼續自行應訊，他上月獲法庭批准臨時命令，准以代號「A」代替名字。控辯雙方今日就法庭應否維持命令再作陳詞。蘇指公開其姓名會令他人有機會以拼湊出事主身份。他澄清案發時不是實習大律師或認可大律師，與事主亦非學徒關係。

adblk6

控方反對被告匿名，力陳蘇與X並非師徒，X身份洩露的機會很低，一般人不會猜到其身份。控方其後提及本案涉公眾利益，法庭有責任保護未來加入法律行業的學生，張官則表示這方面太遙遠。

張官認為，蘇和X以師徒相稱是二人安排，沒文件可循，一般人不知情，亦認為沒任何實質風險有機會令X身份被披露，X亦表示不需法庭為被告匿名，遂取消以代號匿名的安排。

案件編號：ESCC 3164/2025

2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖）

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務