網上圖片

近年行山及露營成為不少內地旅客來港的熱門活動，但同時亦引發爭議。今日（12日），社交平台 Threads 上流傳一段抖音影片，片長約10秒，顯示十多名人士夜間在海灘圍着篝火載歌載舞，場面熱鬧。篝火高度接近半身，不斷迸發火花，旁邊搭建多個營帳，猶如露營派對。 有網民留言指涉事地點為西貢鹹田灣海灘，並有人上載旅行團報名及行程截圖，稱雖未明言有篝火活動，但不少團友在行程後分享多張篝火照片，懷疑由旅行團安排。截圖中更見有團員留言「晚場篝火晚會很棒」，並提醒同行者需多備木材及袋子收集物品，甚至建議攜帶水果、防曬用品及泳衣，以便在海邊活動。

疑為兩日一夜露營團 團費三百二 據網上資料顯示，相關露營團逢周六及公眾假期均可報名，由即日起至今年二月底共安排16個出發日期。行程為兩日一夜，設有三個套餐，分別由香港、深圳及廣州出發，收費按集合地點劃分，成人與小童同價。以深圳出發為例，團費為人民幣320元，折合約357.5港元。 網民：「其實睇到呢種情況，直接打999話有人縱火」 影片引起網民反感、憤怒，其中有不少人認為相關行為非常危險，「縱火非法紮營就唔使罰？」、「其實睇到呢種情況，直接打999話有人縱火」、「無人即場出聲？」；更有人認為應，「搵食環、漁農處還是警察來開告票」。

在非指定地點生火均屬違法 根據香港法例第208A章《郊野公園及特別地區規例》，任何人在非指定燒烤或露營地點生火均屬違法，最高可被判罰款5,000元及監禁一年。《林區及郊區條例》（第96章）亦規定，凡在郊野公園或郊區非法生火或用火，最高刑罰可達25,000元罰款及一年監禁。 同時，遊人必須保持郊區清潔，妥善處理垃圾；若在郊野公園範圍內亂拋垃圾，將面臨定額罰款3,000元。換言之，若同時涉及非法生火及亂拋垃圾，最高總罰款可達33,000元，並有可能面臨監禁。