運署稱系統運作順利 吸牌300電子籌半小時派完

俗稱「吸牌」的運輸署免試簽發香港正式駕駛執照，昨起全面實施「電子即日籌」安排，有內地留學生大讚措施方便，亦有人到場始知悉新安排。運輸署指昨日系統順利運作，有議員相信加快流程後，日後有空間增加名額。

運輸署免試簽發香港正式駕駛執照之前採用現場派籌，惟門外長期有一批疑由代辦中介安排的「排隊黨」通宵紮營輪候，引起關注。署方昨起全面實施「電子即日籌」安排，要求申請人登入網上系統取籌，每日名額300個、先到先得。系統每個工作日早上7時開放，昨首日啟用約半小時，電子即日籌已全數派出。