銅鑼灣Sogo外過路處擬裝防撞柱 政府：避免「有心人」用車輛故意衝撞人群

銅鑼灣崇光百貨Sogo對外的軒尼詩道，平日有大量市民及遊客經過，是港島其中一個核心樞紐。警務處、路政署及運輸署向灣仔區議會提交文件，建議於銅鑼灣軒尼詩道555號外過路處一帶（即崇光百貨Sogo對出）及百德新街全日行人專用街道，安裝汽車防撞設施，例如防撞欄或護柱，預期今年第4季完成。文件指出，若有關地點被「有心人士」利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，後果不堪設想，對社會造成的衝擊與傷害將難以估量。

工程今年第4季完成

文件指出，軒尼詩道555號外過路處及百德新街全日行人專用街道，作為南北走向行人通道的重要部份，人流密集，根據紀錄該地點曾有個別交通事故。面對潛在公共安全危機及為徹底根治此長期風險，於該過路處一帶安裝堅固且符合國際安全標準的汽車防撞設施如防撞欄或護柱，已屬「刻不容緩的公共安全必要項目」，指此舉能以最直接的物理隔離方式，有效阻截車輛故意衝上人行區域，為行人提供一道實體防線， 從而將潛在傷亡風險降至最低，保障公共安全。

擬議工程主要包括設置臨時圍欄以分隔施工範圍；進行安裝防撞設施基座所需的挖掘工程；遷改地下公用設施管線；安裝防撞設施；復原或遷移受影響街道設施及交通標誌。工程將由路政署負責。鑑於設施主要設置於行人路範圍，施工期間工程不會影響行車道，惟需局部臨時封閉行人路。 工程總開支預計約500萬元，相關前期地盤勘測與詳細設計工作正進行中，工程預計於今年第3季展開，施工期約3至4個月，實際進度將因應現場條件、地下空間情況與天氣等因素調整，預期今年第4季完成。