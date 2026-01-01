結業潮｜柴灣「翠灣漁港」遭執達吏收舖 李龍基曾登台表演

位於柴灣永利中心的酒樓「翠灣漁港」遭執達吏收舖。其官方社交平台可見不時邀請藝人到場表演，包括李龍基。

本地餐飲市道低迷，踏入2026年食肆結業潮仍持續，位於柴灣永利中心的酒樓「翠灣漁港」突然停業。有網民周一(12日)於Facebook發帖，照片可見門外貼出由執達吏發出的收樓告示，指酒樓目前已被勒令停止營業；亦貼有一張由自稱業主手寫的告示，指該舖位已由執達吏交予業主，限令租客或佔用人於7日內將財物搬離，並將於下周日 (18日) 開放1小時，供租客或佔用人進入舖面清理，逾期未取回者將被視為棄置物品，業主將即時處理而不作另行通知，亦不負擔任何責任。「翠灣漁港」的電話未有人接聽。

翻查資料，「翠灣漁港」於2021年9月30日開業，其官方社交平台可見不時邀請藝人到場表演，包括李龍基、方伊琪、《中年好聲音》涂家堯等。

網民指近日仍推銷年糕券

通告可見執達吏於去年12月中已發出收樓通知，惟有網民指於該日子後酒樓仍向食客推銷購買賀年糕券，有人稱近日已向店方買了年糕券及蘿蔔糕券，擔心追討無門，質疑行為涉欺騙顧客。

餐務管理協會指為老闆 「三姐」蕭秀香澄清︰只是代言人

另外，有網民提及酒樓於2021年9月30日開張時，粵菜女名廚，人稱「三姐」的蕭秀香曾現身。香港餐務管理協會亦曾於該日發文稱「本會常務副主席蕭秀香（三姐） 新店翠灣漁港開張」、「謹祝三姐新店客似雲來，生意興隆！」。惟「三姐」最新回應傳媒查詢指自己只是酒樓開幕的代言人，並非股東或老闆之一。