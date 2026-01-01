黎智英案｜各被告完成求情　法官擇日判刑

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司早前被裁定串謀勾結外國勢力等罪成，連同認罪8人，自周一（12 日）起在暫代高等法院的西九龍裁判法院求情，至周二（13 日）下午約3時半完成，3位指定法官押後判刑，法官杜麗冰表示會盡快通知各方判刑日期。

前副社長陳沛敏指犯案角色輕微 冀刑期減半

已認罪的《蘋果日報》前高層今繼續求情，時任副社長陳沛敏一方指，她自1996年起加入《蘋果日報》，曾採訪報道國際大事。求情信中表明很後悔，完成服刑後會退休、照顧患有失智症的媽媽。求情提到，2016年確診患有第三期末癌症的她有負責「蘋果慈善基金會」籌款，基金幫助逾60萬人。她在案中角色輕微，被告黎智英20年8月首次被捕後，公司法律部門無提出警告或建議停止相關操作，犯案出於對法律無知，自己亦需要持續治療，財政有一定壓力，不能輕易離職，法庭採用較低量刑起點為10年，考慮她認罪等因素可獲減刑一半。