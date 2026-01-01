黎智英案｜各被告完成求情　法官擇日判刑

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司早前被裁定串謀勾結外國勢力等罪成，連同認罪8人，自周一（12 日）起在暫代高等法院的西九龍裁判法院求情，至周二（13 日）下午約3時半完成，3位指定法官押後判刑，法官杜麗冰表示會盡快通知各方判刑日期。
前副社長陳沛敏指犯案角色輕微 冀刑期減半
已認罪的《蘋果日報》前高層今繼續求情，時任副社長陳沛敏一方指，她自1996年起加入《蘋果日報》，曾採訪報道國際大事。求情信中表明很後悔，完成服刑後會退休、照顧患有失智症的媽媽。求情提到，2016年確診患有第三期末癌症的她有負責「蘋果慈善基金會」籌款，基金幫助逾60萬人。她在案中角色輕微，被告黎智英20年8月首次被捕後，公司法律部門無提出警告或建議停止相關操作，犯案出於對法律無知，自己亦需要持續治療，財政有一定壓力，不能輕易離職，法庭採用較低量刑起點為10年，考慮她認罪等因素可獲減刑一半。
另一名被告、《蘋果日報》時任總編輯羅偉光一方求情時指，他是「蘋果慈善基金會」的董事，希望法庭考慮判刑時，接納他已認罪及求情內容。
前壹傳媒行政總裁張劍虹一方較早前求情時指，被告品格良好，捐出壹傳媒500萬股予「蘋果慈善基金會」協助弱勢社群。被告案中參與度相對輕微，已有悔意，以監禁10年為量刑起點，建議法庭減刑一半或以上。法官李運騰提出，3名被告求情時均提及與「蘋果慈善基金會」有關，要求辯方提供更多資料，釐清基金的成立背景及被告的角色等。
至於《蘋果日報》時任執行總編輯林文宗一方求情時指，他在案中角色有限，只負責中文印刷版，出任總編輯時間不長，並非決策者，建議法庭判處較低刑期。
《蘋果日報》時任英文版前執行總編輯及前社論主筆馮偉光一方求情時說，被告是後期加入《蘋果日報》，沒被邀請參與編輯會議或「飯盒會」，對內部決策了解有限。辯方指被告學識淵博是翻譯部門負責人，建議量刑時考慮各被告不同角色，冀獲輕判。
另一名被告、前社論主筆楊清奇一方求情時指出，他1998年加入《蘋果日報》，無參與決策或編輯方針，案發時意識到涉案社論或違法，只能遊走「灰色地帶」。辯方形容楊清奇屬中層員工，聽從上級指示；被告有協助警方調查並作證，亦表明悔意，完成服刑後不再參與政治。