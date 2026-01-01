公共巴士等多類商用車輛的乘客，本月25日起如座位設有安全帶便須佩戴。九巴職員權益工會發聲明指，車長並非專業技術人員，無法準確判斷安全帶是否處於良好可用狀態，認為日後需要負上確保全車安全帶正常運作的法律責任極不公平，要求運輸署豁免車長這方面的法律責任。

憂乘客為免扣安全帶聚集下層

工會又指，九巴內部指示車長需要逐一檢查座位安全帶，以每條安全帶檢查20秒計，擔心檢車全車需時接近30分鐘，要求公司增加時間適應新政策。聲明另關注乘客如因不想扣安全帶而選擇在下層站立，或導致因失平衡而發生意外的風險提升，同時或會造成下層擁擠而上層卻有空置座位的情況，影響沿途其他登車乘客。