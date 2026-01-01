公共巴士等多類商用車輛的乘客，本月25日起如座位設有安全帶便須佩戴。九巴職員權益工會發聲明指，車長並非專業技術人員，無法準確判斷安全帶是否處於良好可用狀態，認為日後需要負上確保全車安全帶正常運作的法律責任極不公平，要求運輸署豁免車長這方面的法律責任。
憂乘客為免扣安全帶聚集下層
工會又指，九巴內部指示車長需要逐一檢查座位安全帶，以每條安全帶檢查20秒計，擔心檢車全車需時接近30分鐘，要求公司增加時間適應新政策。聲明另關注乘客如因不想扣安全帶而選擇在下層站立，或導致因失平衡而發生意外的風險提升，同時或會造成下層擁擠而上層卻有空置座位的情況，影響沿途其他登車乘客。
九巴：無要求車長逐一檢查座位安全帶
九巴回應《am730》查詢指，已就安全帶新規定向車長發出內部工作指引，列明如車長發現或接獲乘客通知安全帶失靈或損壞，應在安全情況下紀錄有關情況，及於到達總站後通知公司，公司並無要求車長逐一檢查座位安全帶。
九巴強調，一直採取措施確保巴士所有安全設備正常運作；車隊每輛巴士均會接受定期檢驗，包括日檢、月驗，以及每年進行的巴士年度檢驗，檢查內容包括全車安全帶運作，確保所有機件及設備在正常運作狀態。
營辦商須定期維修及保養安全帶
運輸署在社文平台發文指，一如目前，巴士乘客可自由選擇座位或於下層站立。座位上的乘客配用安全帶在發生意外時會提供關鍵保護，並引述研究指，司機和座位乘客佩戴安全帶後，在迎頭相撞意外中死亡和重傷的機會分別可減少約四成和七成。至於，專營巴士亦已配備連續扶手、出口車門側的扶手、使用防滑物料鋪設車廂地面等多項安全設施，為站立的乘客提供安全保障。
署方續指，專營巴士營辦商須負責定期為安全帶作全面檢查、維修及保養，確保其狀態良好及運作正常。營辦商會繼續與車長加強溝通，界定不同部門的工作責任與安排。