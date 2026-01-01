吸煙與健康委員會倡擴禁煙區 調查：九成受訪者撐禁火車頭

政府今年實施多項新控煙措施，包括增加更多禁煙範圍。吸煙與健康委員會早前委託大學進行調查，發現約三分一受訪者在過去7日，曾在寓所或工作場所以外接觸到二手煙，有約九成人支持禁止「火車頭」。委員會建議，本港可試驗把假日行人專用區、「學校村」等劃為禁煙區。

元旦起有3項短期控煙措施生效，包括擴大禁煙區、禁止排隊時吸煙和罰款倍增。吸煙與健康委員會委託香港大學，前年12月至去年5月訪問5,600人，包括2,900名煙民和1,500名已戒煙人士，約三分一受訪者過去7日曾在寓所或工作場所以外地方接觸到二手煙，包括行人路、馬路旁、過馬路和餐廳室外位置，亦有逾九成人支持禁止俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙行為、78%建議場所管理者要對場內違例吸煙行為負責，同時逾七成人支持加煙草稅。