國際建築師樓Benoy結束香港業務 50人被裁｜結業潮

國際建築設計事務所Benoy(貝諾)宣布關閉香港辦事處，約50名香港僱員受影響即時離職。(Benoy官網)

本港樓市下滑，建造業界私人工程量大減。曾參與設計希慎廣場、圓方商場及如心廣場等項目的國際建築設計事務所Benoy(貝諾)周一（12日）宣布即日關閉香港及新加坡辦事處，約50名香港僱員受影響即時離職，僅餘下少數本港高層。同時，公司將全球業務整合至倫敦和上海兩個設計樞紐。

Benoy回應傳媒確認正在進行全球業務整合，形容今次是「艱難決定」，指此決定反映市場環境變化，目的是集中資源更高效服務客戶，強調香港和新加坡辦事處過去廿年為公司在亞太地區建立聲譽發揮重要作用，未來將保留亞太專家團隊。Benoy英文官網中已刪除新加坡及香港的資訊，中文網頁仍可看到上述兩個地區；仍保留的有中東杜拜、英國倫敦和諾丁漢郡、印度孟買及內地上海。

Benoy主打商場設計，曾參與設計希慎廣場、圓方商場及如心廣場規劃內部構造，近年標誌性項目包括「香港國際機場一號航站運力提升」，最近一次在香港的建築設計項目是2021年時的如心廣場一期。

翻查資料，Benoy是英國創立的國際建築、規劃、室內及平面設計公司，1947年創立，業務遍及85個國家。香港辦事處在2022 年由太古坊遷至銅鑼灣Tower 535。