休班警涉東九總部酒駕撞毀警車 被控4罪准保釋2.26再訊

57歲休班男警涉於本月6日在牛頭角東九龍總區總部的停車場內醉駕，懷疑失控撞毀一輛警車，事件中無人受傷。在呼氣測試中，男警呼氣中的酒精比例較法例容許上限高出一倍。他被控不小心駕駛、醉駕、意外後沒報案等共4罪，今日於觀塘裁判法院首次提堂。男警暫時毋須答辯，署理主任裁判官鍾明新應控方申請，押後案件至2月26日再訊，待作進一步調查。被告須交出5000元保釋金及駕駛執照，且不得在保釋期間駕駛。

須交出駕駛執照

被告岑永賢，控罪書上無報稱職業，被控一項不小心駕駛罪、一項發生交通意外以致造成損害後沒有報案罪、一項發生交通意外後以致另一車輛受到損害而沒有停車罪，以及一項在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度下駕駛汽車罪。