西塔老太太疑全線結業 內地烤肉店攻港不足3年敗走｜結業潮

近年不少內地餐飲品牌進軍香港，惟部份卻面對水土不服。內地人氣連鎖烤肉店「西塔老太太」，自2023年底攻港後不足三年，兩間分店先後被發現結業，其中將軍澳店門外被貼上法院拍賣通告。

將軍澳店遭法拍 尖沙咀首店曾欠租 「西塔老太太」以東北傳統泥爐烤肉聞名，之所以叫西塔老太太，是因為店主原為失業老婦人，後來創業開設流動燒烤小攤檔，慢慢發展至今，內地多個城市均有分店，品牌以朝鮮族傳統老式的「東北泥爐烤肉」著稱，主打運用菊花炭烤肉，以保留肉質原汁原味，更有「中國烤肉天花板」、「內地排隊王」之譽，除了各款肉類外，亦會提供冷麵、石鍋拌飯、香辣拌魚皮等特色菜式。

「西塔老太太」2023年底進駐香港改用日本進口的燒肉爐，首間分店選址尖沙咀新文華中心地舖，2024年於將軍澳新都城中心二期開第二分店。惟曾有報道指尖沙咀店營業不足一年便欠租多月，最終於去年結業。 有網民近日在社交平台發現，「西塔老太太」將軍澳新都城中心二期分店門外被貼上法院拍賣通告。通告顯示，高等法院於今年一月頒下命令，將「XITA LAOTAITAI (HONG KONG) LIMITED」位於新都城中心店舖內的資產，交由拍賣行公開出售。通告上列明的公司，正是「西塔老太太烤肉拌飯」的營運者。

網民指意料中事 「香港經營成本貴」 「西塔老太太」結業消息引發將軍澳街坊討論，有網民指是意料中事，「以為香港有金執，一窩蜂落來開鋪，做落先知蝕到入肉」、「香港經營成本貴賺唔到錢」、「貴都算，難食嗰下真係抵執」、「上星期試咗一次，唔掂」、「大商場你搵到人工、舖租都偷笑，養咁多人，條數好大」。有曾在兩地光顧的網民比較：「呢間我番大陸食好似大爺咁有人幫我燒埋，香港食又無人幫我燒又貴，點解我要係香港食」。