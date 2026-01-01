專營巴士、公共及私家巴士、貨車等商用車的乘客，2026年1月25日起如座位設有安全帶均須佩戴，違者最高可判罰款5,000元及監禁3個月。運輸署強調，所有乘客須為佩戴安全帶自行負責，但坐在貨車後座或特別用途車輛乘客座位的15歲以下乘客，如未佩戴安全帶但司機仍然開車，司機最高可處罰款2,000元。《am730》現整理9項常見問題，讓讀者了解法例背後原意及執行細節。

安全帶｜強制戴安全帶法例何時實施？ 立法會去年已通過《2025年道路交通(車輛構造及保養)(修訂)(第2號)規例》及《2025年道路交通(安全裝備)(修訂)規例》，修訂後的法例2026年1月25日起生效。

安全帶｜哪些交通工具乘客必須佩戴？ 公共巴士、私家巴士、私家小巴乘客、貨車後排乘客、特別用途車輛的司機和乘客，只要座位已經安裝安全帶就要佩戴；同日起所有相關新登記車輛亦須在有關座位安裝安全帶。 安全帶｜巴士座位沒有安全帶怎麼辦？ 法例只規定座位裝有安全帶時必須佩戴。運輸署早前指出，所有新購專營巴士的座位已配備安全帶，連同營辦商在政府資助下為現役雙層巴士上層座位加裝安全帶，至今約有3,500輛巴士配備有安全帶，佔全港巴士約六成。

安全帶｜違反強制佩戴安全帶罰則為何？ 司機或乘客如違反強制佩戴安全帶的規定，罰則為最高第2級罰款(現時為5,000元)及監禁3個月，運輸署強調一般乘客須為自身佩戴安全帶行為負責。另外，任何貨車後排或特別用途車輛座位如有未戴安全帶的15歲以下乘客，而司機仍然行車，司機最高可被罰款2,000元。 安全帶｜政府為甚麼要修例？ 政府表示，佩戴安全帶可在發生意外時，為車上乘客提供關鍵保障，引述有研究指司機和乘客戴安全帶後，在迎頭相撞意外的死亡和重傷風險分別可減少約四成和七成。政府又稱，擴大強制佩戴安全帶的要求至所有車種是國際間的趨勢。

安全帶｜企位乘客會否被罰不佩戴安全帶？ 現時法例只強制坐在設有安全帶座位的乘客佩戴。運輸署表示，考慮到平衡專營巴士的運力和乘客需求，巴士下層容許企位，又指巴士已配備連續扶手、出口車門側的扶手、使用防滑物料鋪設車廂地面等多項安全設施，為站立的乘客提供安全保障，而佩戴安全帶則為坐下的乘客提供額外保障。 政府已向專營巴士營辦商介紹新規定及指示如何處理不同實際情況，營辦商亦已向前線員工發出通告，以及將全面檢查車隊，確保所有安全帶均安裝妥當及運作正常。

安全帶｜座位安全帶損壞或故障應如何是好？ 運輸署助理署長/技術服務區家傑指，乘客應將情況通知司機，並在可行和安全情況下改坐另一個安全帶運作正常的座位，如遇上執法亦可向執法人員說明有關情況。他並稱，車主和司機有責任確保安全帶處於良好及可使用的狀態。 九巴已就安全帶新規定向車長發出內部工作指引，列明如車長發現或接獲乘客通知安全帶失靈、損壞，應在安全情況下紀錄有關情況，並在到達總站後通知公司，重申九巴並沒有要求車長逐一檢查座位安全帶。

安全帶｜校巴及接載學童車輛有甚麼特別要求？ 現時約九成各種學生服務車輛已同時配備安全帶和保護式座椅。政府最新規定，所有校巴須在2028年12月31日前，在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅，否則不可接載學生。 安全帶｜新法例生效同日還有沒有其他交通相關新措施？ 強制佩戴安全帶新規定的生效日，即2026年1月25日起，任何司機駕駛時最多只可在前方放置兩部流動電訊裝置，屏幕對角長度不可超過19厘米，包括流動電話、平板電腦或手提電腦，違者如無合理辯解可罰款2,000元。部分汽車本身裝有的導航等設備，屬於車輛結構設備之一，並不會視作流動電訊裝置，而近年流行的「三摺機」手提電話，本身只會視作一部裝置，惟要留意裝置屏幕打開後對角是否超出19厘米。