張舉能：黎智英案受注目 法庭只着眼法律證據

2026年法律周開啟典禮今日(19日)舉行。終審法院首席法官張舉能提到黎智英案件，指案件一如所料引來對香港法院和法治的批評，強調法庭判案只著眼法律和證據，任何有關法官基於政治等的指控，均屬嚴重指控。他又指，對於不合判決便稱「法治已死」的言論令人感到厭倦，強調香港的法治堅韌。

典禮在香港大會堂舉行，張舉能於典禮前在愛丁堡廣場檢閱警察儀仗隊，其後與林定國、大律師公會主席毛樂禮及律師會會長湯文龍，在典禮上致辭。 張舉能表示，黎智英案的審訊的判決在國際上惹來不少關注和評論；亦如所料，鑑於地緣政治的角力，不乏對檢控和裁決，以至香港的法院和法治的情況的批評。他強調，香港司法制度的優勢反而在於恪守法律，公開和接受審視，尊重個人表達意見的權利，惟任何評論或批評須言之有據才有意義。

張舉能又指，法庭判案只着眼法律和證據，不考慮與法律無關的因素，任何有關法官基於政治或其他不相關考量，不惜違背良心或誠信而斷案的指稱，本質上是嚴重指控，絕不應在欠缺真憑實據下提出。他又指，相信不少人已對每當法庭判決不合個人心意，便指稱「法治已死」的言論，感到厭倦。香港的法治堅韌、穩固不衰，非個別案件的結果可動搖。法治不可能因為法庭在某天判決政府或另一方勝訴，而一朝生，二朝喪，三朝又復生。這種說法只需一聽便知不能成立。

張舉能強調，對於有聲音要求中止某法律程序或提早釋放某被告人，這類要求不但規避賴以依法問責的既定法律程序，而且直接衝擊法治核心。他又批評針對法官實施制裁的威脅，形容是「以有悖法治的方式企圖干預司法獨立」、「威脅恐嚇無異於貪腐賄賂，兩者實際上是一體兩面，都是破壞公義的手段，不容於文明法治社會。」

林定國：政府在國安案件中非必勝 律政司長林定國致辭時表示，法院在去年及近期就多宗備受矚目的國家安全案件頒下判決，惟司法機構因而遭受毫無根據的指控，更被用作藉口，鼓吹制裁審理案件的法官，他必須藉機駁斥上述無理指控。林定國指，世界其他地方近日發生的事件，以及某些外國政客最近就別國，包括中國的領土完整發表的言論，敲響了警號，「對國家安全的擔憂絕非空想，亦必須嚴肅看待」。

林定國又指，政府在國家安全案件中並非必然勝訴，例如牽涉多名被告的初選案，就有兩名被告經審訊後獲裁定無罪，證明司法機構有能力且確在國家安全案件中行使獨立的司法權。他總結指，司法機構、律政司、大律師公會及律師會的成員在法律制度中各司其職，未必亦無須在所有議題上取得共識，惟定必團結一致，維護香港法治。

毛樂禮：無理批評無助促進法治 大律師公會主席毛樂禮表示，從近期一些事件所見，司法機構遭受到不公平指責的情況，比以往任何時候都更加值得關切。他指，公會有信心法官是政治中立，單純因為不喜歡裁決結果而作出批評，既不公平，亦無助於促進法治。他指，香港大律師公會將會繼續就法治、司法獨立地運作和法律專業獨立性相關的事宜發聲。毛樂禮指，當司法機構遭受到不公平指責，亦會發聲，形容這是應有之義。

湯文龍：制度受考驗 冀法律挺身而出 律師會會長湯文龍表示，大埔宏福苑大火後，律師會即時行動，包括設立緊急免費法律熱線，由義務律師就人身傷亡、遺囑與遺產等提供意見，同時在多區設立駐場服務櫃位，為受影響家庭提供支援。包括不少年青律師在內的眾多會員，在壓力下展現出沉著與可靠，是專業精神的最佳寫照。他指，當城市面對不確定性、制度經受考驗、法治受到挑戰時，社會期望法律專業挺身而出，去領導、捍衛，並重建信心。 湯文龍又指，在「一國兩制」下，香港仍然是中國唯一實行普通法的司法管轄區，亦是全球真正以中英雙語運作的普通法司法管轄區，反映出本港在訴訟、跨境交易、爭議解決，以及不同制度之間轉化複雜標準方面的競爭優勢。