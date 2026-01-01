銅鑼灣鬧市研裝60枝防撞柱　可承受7.2公噸貨車時速48公里衝撞

政府計劃在銅鑼灣軒尼詩道與怡和街交界、崇光百貨對開的行人過路處，以及百德新街全日行人專用街道的兩端，共4處位置安裝60枝防撞柱等汽車防撞設施。警方指，防撞柱能承受一輛7.2公噸重的貨車，以最少時速48公里正面衝擊，又指每枝防撞柱間距1.6米，嬰兒車、輪椅等均能通過，另透露各區還有十多處人流繁忙位置獲列為需優先處理。

間距1.6米嬰兒車輪椅可通過 銅鑼灣作為著名購物區人流繁忙，政府為防止「有心人士」利用汽車故意衝撞人群，計劃在崇光百貨對開的行人過路處兩邊，以及百德新街全日行人專用街道的兩端，合共安裝60枝防撞柱，包括43枝固定和17枝伸縮式。擬建防撞柱按國際車輛防撞標準設計，可承受一輛7.2公噸重的貨車，以最少時速48公里正面衝擊。

灣仔區議會地區設施及工程委員會召開會議討論建議，當局指，該4處地點屬需要優先加強保護的高風險位置，擬安裝的不銹鋼防撞權每條高0.9米、直徑25厘米，每枝間距為1.6米，相信嬰兒車、輪椅和救護擔架床等可直接通過，形容是在人流通行和防護能力取得平衡，而計劃在百德新街行人專用區南端則會加密至1.2米間距，當局稱該處本身為消防閘，故不會影響行人通行。 伸縮式油壓設計靠人手調較 警務處反恐及重大事故科高級警司陳憲鈞解釋，過去數年全球發生多宗造成嚴重傷亡的車輛襲擊個案，經綜合風險評估認為在該處安裝堅固及符合國際標準的防撞設施，能用最直接的物理方法阻隔撞擊，又稱設計已兼顧景觀和市民日常出街便利。

會上不少成員關注伸縮式如何操作，灣仔區議員李碧儀關注故障時會否影響救援及由哪些部門負責，委員會副主席李文龍問及伸縮需時多久。陳憲鈞稱，油壓設計的伸縮式防撞柱會以手動形式調較，只需鎖匙打開便可很快調較高低，消防處亦認同設計不會影響救援。灣仔區議員莫繡安關注銅鑼灣有很多人送貨，會否預留空間讓他們通過，陳憲鈞指如果防撞柱缺口會減弱保護效果，認為保護市民安全更重要，舉例輪椅或嬰兒車面對車輛衝擊時，或需要更多時間走避，認為他們站在防撞柱後會更安心。他另指出，崇光百貨對開過路處地底有很多管線，故只能設置固定式防撞柱。

全港各區十多處同需優先處理 防撞柱建造工程成本估算約500萬，涵蓋所有主要工序、購買物料成本和未來維修保養等，建成後則由路政署負責保養。警務處反恐及重大事故科警司余兆泉主動提到，市面上或有價格較低的其他產品，但如果未能通過國際安全認證將無法保障公眾安全，強調目前預算已在確保公眾安全和審慎理財之間取得平衡。 除銅鑼灣外，陳憲鈞指跨部門工作小組已審視全港另外十多處人流繁忙位置需要優先處理，大多數位於中區、灣仔區和油尖旺區，考慮因素包括人車之間是否「冇遮冇擋」、附近道路是否較筆直而車輛可開得很快，以及是否旅遊熱點、較多人聚集等。銅鑼灣的工程預計今年第三季起在晚間時分動工，同年第四季完成。