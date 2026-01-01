張舉能：香港法治堅韌 非個別案件可動搖 黎智英案受注目 法庭只着眼法律證據

2026年法律年度開啟典禮昨日舉行。終審法院首席法官張舉能提到黎智英案件，指案件一如所料引來對香港法院和法治的批評，強調法庭判案只著眼法律和證據，任何有關法官基於政治等的指控，均屬嚴重指控。他又指，對於不合心意的判決便稱「法治已死」的言論令人感到厭倦，強調香港的法治堅韌。律政司長林定國表示，法院在去年及近期就多宗備受矚目的國家安全案件頒下判決，卻遭受毫無根據的指控，更鼓吹制裁法官；強調政府在國家安全案件中並非必然勝訴，證明司法機構有能力行使獨立的司法權。

典禮昨在香港大會堂舉行，張舉能於典禮前在愛丁堡廣場檢閱警察儀仗隊，其後與林定國、大律師公會主席毛樂禮及律師會會長湯文龍，在典禮上致辭。

張舉能表示，黎智英案的審訊的判決在國際上惹來不少關注和評論；亦如所料，鑑於地緣政治的角力，不乏對檢控和裁決，以至香港的法院和法治的情況的批評。他強調，香港司法制度的優勢反而在於恪守法律，公開和接受審視，尊重個人表達意見的權利，惟任何評論或批評須言之有據才有意義。

張舉能又指，法庭判案只着眼法律和證據，不考慮與法律無關的因素，任何有關法官基於政治或其他不相關考量，不惜違背良心或誠信而斷案的指稱，本質上是嚴重指控，絕不應在欠缺真憑實據下提出。他又指，相信不少人已對每當法庭判決不合個人心意，便指稱「法治已死」的言論，感到厭倦。香港的法治堅韌、穩固不衰，非個別案件的結果可動搖。法治不可能因為法庭在某天判決政府或另一方勝訴，而一朝生，二朝喪，三朝又復生。這種說法只須一聽便知不能成立。