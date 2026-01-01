求職申請按年飆58% 求職招聘平台︰企業轉精準招聘

俗語有話「魚唔過塘唔肥」，部分上班族透過搵工跳槽改善福利及薪酬。有求職招聘平台分析，去年整體職位空缺的平均申請數字按年大升 58%，前線類職位更激增78%，反映求職者較以往更積極尋求新的事業發展機會。而整體招聘廣告雖錄得輕微下跌，但平均薪酬則升4%，反映企業傾向更精準的人才投資。體育及娛樂職位受惠於大型活動頻繁舉辦而躍升為招聘廣告增幅之冠。

求職招聘平台Jobsdb by SEEK發布2025年度平台數據，整體職位空缺的平均申請數字按年升58%，前線類職位激增78%；求職者投入程度更積極，月均遞交逾百份申請的人數按年增33%；而平均申請量自2024年第三季起連續5個季度錄得按季增長。