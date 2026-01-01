流感｜14歲女童感染甲型流感留院　3同班同學現病徵1人同感染

秀茂坪梁式芝書院一名14歲女學生感染甲型流感，其3名同班同學亦出現過流感樣病徵，其中一人亦感染甲型流感。衞生防護中心指，這是8日之內第三宗兒童流感嚴重個案，呼籲家長應盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗。

該名14歲女學生周日出現發燒、流涕、咽喉痛、咳嗽和肌肉痛，同日到私家診所求診，翌日出現頭暈，前往聯合醫院急症室求醫，其後因血壓持續偏低被安排入住深切治療部接受治療，她的呼吸道樣本經化驗後證實對甲型流感呈陽性反應。女生目前仍然留院，情況已轉趨穩定，而血壓已回復正常。