發展局首賣地建學生宿舍 推啟德沙田和東涌3地

發展局今日(20日)邀請市場就使用3幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地發展專上教育學生宿舍，於兩個月內提交意向書。發展局表示，3幅用地均位於市區或擴展市區，交通相對便利，附近社區及商業設施亦比較完善。初步估計，3幅用地約可提供4,500個宿位。局方指，今次是首次透過於公開市場賣地，鼓勵學生宿舍發展。

發展局表示，3幅用地都是「熟地」，且在規劃用途和發展參數方面適宜作學生宿舍，好讓中標者在最短時間內建成學生宿舍，以回應專上學生宿位需求。視乎收集到的市場意向，政府最早可於2026/27年度透過公開招標，推出其中一幅或多幅用地供發展學生宿舍。

3幅用地料可提供約4,500個宿位 位於啟德的用地位處啟德發展區前南面停機坪區，鄰近啟德體育園，並毗鄰今年啟用的新急症醫院，附近港鐵站包括啟德站和九龍灣站。用地面積約0.74公頃，最高地積比率為5.8，建築物高度限制為主水平基準上80米，而最高上蓋面積則為65%，可建最高樓面面積約為4.3萬平方米。 位於小瀝源的用地周邊集合商業、住宅及其他土地用途，鄰近港鐵第一城站和石門站。用地面積約0.11公頃，最高地積比率為9.5，而建築物高度限制則為主水平基準上120米，可建最高樓面面積約為10,000平方米。

位於東涌新市鎮擴展區的用地毗鄰將於2029年通車的港鐵東涌東站。用地面積約0.25公頃，最高地積比率為9，而建築物高度限制則為主水平基準上160米，可建最高樓面面積約為2.3萬平方米。

發展局聯同教育局於去年7月推出「城中學舍計劃」，透過放寬發展管制措施，促成私營發展商/營辦商改裝商廈成為學生宿舍，照顧專上院校學生的需要。其後，去年的《施政報告》宣布將計劃擴展至涵蓋新建的學生宿舍。 計劃至今收24宗申請 涉5000宿位 局方指，計劃反應理想，至今已收到24宗共涉及約5,000個宿位的申請，大多位於市區。除兩宗涉及於私人土地興建新學生宿舍外，其餘為改裝現有建築物，大部分涉及整幢改裝。24宗申請當中22宗已獲確認符合計劃資格，其餘兩宗處理當中。該22宗個案的負責方正陸續按放寬發展管制措施尋求審批，有關政府部門正全速處理收到的規劃申請及建築圖則。

高力研究部及零售顧問主管李婉茵表示，較早前的研究指學生宿舍需求於2028年或增至約7.5萬個宿位，反映擴充供應的迫切性，歡迎相關措施。她指，當中以沙田小瀝源地皮最具吸引力，因其鄰近主要院校具備通勤便利，加上規模潛力足，可望提供逾200間房間，有助紓緩區內宿位不足。同時，啟德地皮因地盤面積較大，除學生宿舍外，亦具備發展更廣泛教育用途的空間，可考慮同時打造校園設施與學生宿舍的組合，以提升整體土地的教育功能及協同效益。至於東涌的選址，雖然規模相對較小，但其位置靠近規劃中的專上學院用地，具備區域協同效益；惟以發展規模而言，或仍會較後批次推出。