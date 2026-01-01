涉虛報托福合格以獲嶺大學位　24歲內地生認罪判囚3個月

求情指事後已遭校方懲罰 社會服務令報告指，被告僱人在馬來西亞代考TOEFL，東窗事發後仍向警方文過飾非。辯方不同意，引述嶺大一位教授撰寫的求情信，指出被告案發後沒有選擇遠走高飛逃避刑責，反而自願投案與警方合作。而被告被捕後交代自己曾經考過3次IELTS (雅思)皆敗北，當時因壓力沉重而決定購買代考服務，可見早已坦承己過。辯方再求情指過去報告拒絕建議判處社會服務令，全因無法保證被告取得簽證來港，然而若非控方延誤檢控11個月的話，簽證憂慮原可避免，加上事後被告已遭校方懲罰，延畢一年、記兩個大過及履行校園服務100小時，希望法庭酌情輕判。

緩刑令其認為不需負責 屬錯誤 裁判官覃有方指專上教育院校近年為核實成績浪費大量資源，被告道德價值錯誤，亦對努力考獲達標成績的學生不公，須判刑阻嚇。社會服務令報告又指，被告欠真誠悔意態度迴避，認為入境簽證只是拒絕建議社會服務令的因素之一，辯方指責感化官錯判，覃官不同意並拒絕判處緩刑，指出被告非本港居民，若判處緩刑令被告成功取得畢業證書而不需要負上任何責任，屬錯誤訊息，遂以5個月監禁為量刑起點，因自願投案、校方懲罰等因素減刑半個月，認罪再扣減三分一，終判囚3個月。

案件編號：TMCC2408/2025