錦田致命車禍　的士被撞拋起翻側　女乘客送院不治

錦田公路凌晨發生嚴重交通意外。今日(25日)零時左右，警方接獲報案，指近映河路位置，一輛新界的士與一部私家車猛烈相撞，的士翻側後司機及女乘客一度被困車內。救援人員到場時，的士60歲姓鄭男司機頭部受傷但保持清醒；車上一名65歲姓莊女乘客則陷入昏迷，被困車廂。消防員隨即展開拯救，成功將她救出。消息指，莊婦全身多處受傷，曾一度失去呼吸及脈搏，救護員即場施行急救，並送往博愛醫院搶救，惟延至凌晨1時45分終告不治。鄭男亦被送院治理。

事發一刻的車Cam片段顯示，一輛私家車沿錦田公路往八鄉方向疾駛，駛至錦田公路與映河路交界時突然失控，猛力撞向一輛綠色的士。猛烈撞擊後，現場情況混亂，多名途人隨即聚集圍觀，途經司機亦忍不住驚呼，場面一度嘩然。

花槽內檢牛肉刀

至於事私家車25歲男司機左手受傷，清醒送院；車上一名20歲姓黎女乘客則毫髮無傷。警方其後在距離現場約5米的花槽內，檢獲一頂鴨舌帽、兩個車牌及一把牛肉刀。經調查後，該名男司機及女乘客涉嫌管有攻擊性武器被捕，現正扣留調查。