陳家珮逆線駕駛後自首致歉今缺席慈善跑「領袖盃」　稱失眠導致身體不適「腳軟軟」

新民黨立法會議員陳家珮日前在灣仔逆線駕駛事件引起爭議，昨日下午她前往港島交通部自首並錄取口供，並就事件向公眾致歉。她原定今日(25日)早上出席「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」的「領袖盃」活動，但最終未有現身。

該慈善跑邀請政商界及傳媒代表參與，陳家珮原本列入參加者名單，惟記者在現場查詢後確認她並未出席。出席活動的九龍西立法會議員梁文廣，被問到是否擔心事件影響市民對議員的觀感，他說，市民普遍期望議員在議會內為他們發聲，及積極爭取各項事務，希望公眾將注意力集中在議員的議會工作表現上。地產及建造界黃浩明則指，陳家珮已適當道歉，認為公眾人物需時刻警惕。