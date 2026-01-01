陳家珮逆線駕駛後自首致歉今缺席慈善跑「領袖盃」　稱失眠導致身體不適「腳軟軟」

新民黨立法會議員陳家珮日前在灣仔逆線駕駛事件引起爭議，昨日下午她前往港島交通部自首並錄取口供，並就事件向公眾致歉。她原定今日(25日)早上出席「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」的「領袖盃」活動，但最終未有現身。
該慈善跑邀請政商界及傳媒代表參與，陳家珮原本列入參加者名單，惟記者在現場查詢後確認她並未出席。出席活動的九龍西立法會議員梁文廣，被問到是否擔心事件影響市民對議員的觀感，他說，市民普遍期望議員在議會內為他們發聲，及積極爭取各項事務，希望公眾將注意力集中在議員的議會工作表現上。地產及建造界黃浩明則指，陳家珮已適當道歉，認為公眾人物需時刻警惕。
陳家珮：失眠導致身體不適「腳軟軟」
陳家珮接受傳媒電話訪問時表示，原本已報名參加「領袖盃」，惟過去兩日因失眠導致身體不適，「腳軟軟」，昨日已通知主辦方未能出席，強調只是體力欠佳、睡眠不足，難以應付活動。被問到是否會暫時避免公開露面「避風頭」，她回應指若主辦方不介意，仍會盡量履行已答應出席的活動。
至於警方調查進展，陳家珮透露，警方表示一般需時數周處理，加上新春假期，或會延長時間，她只能耐心等待通知。至於是否會再有進一步行動以示歉意，她坦言暫未有計劃，現階段最重要是已完成錄取口供，待警方徵詢法律意見後作出決定。她強調，自己已公開道歉，算是向市民交代，但真正的交代仍需等警方調查結果。