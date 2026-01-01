陳恒鑌認低估市民對安全帶反應 倡短途車改兩點式

強制佩戴安全帶新法例昨迎來首個工作日，連任議員的立法會交通事務委員會主席陳恒鑌承認，在上屆議會審議法例時沒考慮過市民「反應咁大」，又指當局把這條修例與規管網約車法例捆綁審議，故當時未有太仔細討論。他認為市民需時適應新法例，建議半年後再作檢討。有專家以「出街鎖門」為比喻，認為不戴安全帶的市民，當遇到意外時受傷機會大增。 新法例生效第二日，昨早上班時間不少乘客都有佩戴安全帶，但亦有乘客坦言需要時間適應。民建聯陳恒鑌昨在電台節目表示，生效首日市民反應兩極，部分人會主動佩戴，亦有一些乘客認為三點式安全帶很難拉出，「用起上嚟唔就手，有啲唔方便」，估計市民在新法例生效初期需時適應。

可研有否「酌情」情況 在上屆議會有份通過修例的陳恒鑌，承認當時沒有想過市民反應如此大。他昨解釋稱，當時審議主要考慮安全問題，加上當局捆綁式同時把數條法例交立法會審議，包括規管網約車法例，使當時較少討論執行和安全帶設計問題，形容討論不是很仔細。 陳恒鑌建議，當局可在半年後檢討法例，例如在短程路線把安全帶改為兩點式，但坦言改動涉及額外成本，需要待巴士公司換車時再考慮，同時亦可考慮有否「酌情」情況容許讓市民不佩戴，如市區短途車可否有「走盞位」等。議會新丁、實政圓桌莊豪鋒在同一節目稱，觀察發現部分安全帶的確較難拉出，又稱座位空間有限或出現尷尬情況，又發現短途線乘客因較趕時間，較難按法例戴安全帶。

建議兒童用手拉帶免勒頸 道路安全議會成員、中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在另一電台節目以「出街鎖門」比喻，指外出如只關門不鎖門不會立刻有問題，但遇上賊人時就無法防備，同樣地乘客若不戴安全帶，有意外時受傷機會便會大增。 李耀培認為，新例或引起不便「但絕對值得」，建議政府加強宣傳教育，又提醒兒童佩戴時應用手拉住安全帶，避免安全帶勒住頸部，手抱嬰兒的家長則應把嬰兒抱在安全帶外。