免試簽駕照｜運輸署：電子即日籌安排設排隊系統　有人機驗證功能阻隔外掛程式

「免試簽發香港正式駕駛執照」申請人由本月12日必須經指定「電子即日籌」系統網上取籌。運輸署總行政主任盧偉君表示，新安排取代現場人士輪候即日籌的安排，每日有300個電子即日籌名額，推出以來運作大致暢順，正積極準備推出全面網上預約服務，稍後公布。她說，電子即日籌安排設有排隊系統，會有人機驗證功能，阻隔外掛程式。

對於早前出現懷疑以虛假文書申請的個案，署方說審核所有牌證申請時會嚴謹核實申請文件，當遇到懷疑個案會轉交執法部門跟進。