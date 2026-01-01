免試簽駕照｜運輸署：電子即日籌安排設排隊系統　有人機驗證功能阻隔外掛程式

「免試簽發香港正式駕駛執照」申請人由本月12日必須經指定「電子即日籌」系統網上取籌。運輸署總行政主任盧偉君表示，新安排取代現場人士輪候即日籌的安排，每日有300個電子即日籌名額，推出以來運作大致暢順，正積極準備推出全面網上預約服務，稍後公布。她說，電子即日籌安排設有排隊系統，會有人機驗證功能，阻隔外掛程式。
對於早前出現懷疑以虛假文書申請的個案，署方說審核所有牌證申請時會嚴謹核實申請文件，當遇到懷疑個案會轉交執法部門跟進。
運輸署總行政主任區騰海表示，去年共處理近300萬宗牌證申請，當中約一半與車輛有關，近4成與駕駛牌證有關。現時有28項牌證服務可供網上申請。最受歡迎的網上服務依次為申領國際駕駛許可證，續領駕駛執照及車輛牌照。
署方表示，現時有接近10項牌證服務因為較不常用及考慮到成本效益因素，而未供網上申請選項，涉及例如申請增加車輛車身長寬高、人力車又或不常駕駛車輛例如新春花車巡遊車輛的申請等，日後將會陸續提供電子申請。署方表示，會繼續宣傳網上服務，並定期更新系統，因應不時接獲市民針對系統版面的反饋，未來會整固及改善現有服務。
32萬人登記電子駕駛執照
至於推出約4個月的電子駕駛執照安排，首周已有10萬用戶使用，至今就有約32萬人登記。署方說電子駕駛執照的資料做到實時，設有安全功能，符合執法需求。
原文刊登於 香港電台