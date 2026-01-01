錦上路跳蚤市場17載終落幕 市民不捨 店主豁達

錦上路港鐵站旁的錦上路跳蚤市場，經歷數年的清靜後，最近又再熱鬧起來。這個營運至今已17年的市集，終在這個周末迎來最後篇章，不少市民特意前來懷緬一番，有人趁着最後機會淘寶，也有人一家大細湊個熱鬧。臨別依依，有店主對告別則顯得豁達，直言「要走就一定要走」。港鐵表示，上述位置為興建未來北環綫錦上路站及相關設施的用地；跳蚤市場營運至本月底。圖：林俊源 錦上路跳蚤市場共有約160個檔口，逢周末及公眾假期營業。因租金相宜，每月僅2,200元，吸引不少退休和創業人士進駐。走在市集中，郵票、手作公仔、冰糖葫蘆，以至布藝手作等，讓人眼球忙不過來。營業的日子在倒數，人流一天天增多。這邊的CD舖播放着八九十年代懷舊金曲，那邊廂店主叫賣着新款賀年食品。遊走在市集的「巷弄」之間，彷彿穿越於不同時空。

在陳先生的檔口外，擺着一排幾可亂真的紙鸚鵡，路過的市民都不禁向「牠們」行注目禮並拍照，再把艷羨目光移向檔口。陳先生售賣三角折紙公仔，以一雙巧手創造了屬於自己的名片，創作了超過300款公仔造型。陳先生在市集已扎根9年，本身是退休人士的他，回想當年行山時途經此市集，見其租金便宜，亦只在周末營業，「啱晒退休人士玩」，結果一玩就是9年。一隻隻惟妙惟肖的紙公仔，陪伴他度過9個春秋。 陳先生憶述，近兩年市集人流已大減，「左右隔籬好多已經搬走了，我哋都很堅持」。為了讓顧客買得開心，他亦已把親手製作的公仔送給顧客，「希望大家都開心」。

內地旅客來淘寶 24K金郵票搶光 「這是董建華簽名，那是彭定康簽名；這是純金，那是純銀。」本來話不多的黃先生，談起郵票，即興致勃勃地介紹着「鎮店之寶」。黃先生的攤檔售賣各式各樣郵票，除了本地市民外，更有內地旅客前來「淘金」。他表示，或許因最近金價飆升，吸引不少內地旅客前來尋寶，「金價貴，24K金郵票已經賣晒。」 黃先生表示，在市集營業兩年，最初選擇在這裡落腳，皆因可以售賣「平嘢舊嘢」。至於有否不捨，他坦言：「無話捨唔捨得，要走就一定要走。」

忙個不停的還有售賣藍染布藝服裝的Chirs。他在4年前進駐市集，主打天然護膚品和天然布藝服飾。Chirs當年由朋友介紹到此地開檔，直言很難得找到一個只在周末營業的地方，讓他平時有空餘時間製作貨品。對於未來去向，Chirs表示將轉戰不同市集。 港鐵回覆本報查詢時表示，錦上路站對出跳蚤市場的位置，為興建未來北環綫錦上路站及相關設施的用地。於工程正式展開前，承辦商向港鐵暫時租用該位置營運跳蚤市場。承辦商及攤檔營運者於2023年底亦已接獲通知，該位置將被收回作上述用途，其後攤檔營運者已陸續遷出。港鐵一直與承辦商根據租約協調跳蚤市場的營運安排，並同意跳蚤市場將營運至本月底。