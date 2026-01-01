入境處放蛇幫襯小紅書家居清潔裝修，4內地黑工被捕。

入境處人員在網上巡邏期間，留意到可疑內地家務助理及裝修公司，在小紅書上作出宣傳，聲稱可來港提供家居清潔及裝修服務。經入境處深入調查及分析，展開專項反非法勞工行動，成功鎖定一批可疑人士，以放蛇形式喬裝成顧客，與目標公司作出查詢及預約，其後在他們來港時作出拘捕。入境處由上周四(22日)至昨日(29日)共拘捕4名非法勞工，兩人是家務助理，另外兩人是裝修工人，分別為兩男兩女，年齡介乎32至58歲。當中兩人已被落案起訴，兩人分別被判處監禁54日。

時薪約 100 港元 調查所得，家務助理趁農曆新年前對家居清潔的需求增加，在社交平台宣傳可來香港提供「大掃除」、日常打理、深度清潔，或搬屋清潔的有關服務。他們會收取較本地助理服務為低的費用作招徠，以約100港元時薪作報酬，並會先收取訂金，完成服務後以現金出糧。另外兩名裝修工人被截獲時，正進行油漆工程，調查發現，他們承包整間屋的油漆工程，收費約2,300港元，並以現金出糧。行動中亦檢取被捕人士的清潔用品及裝修工具。

主動提出不帶備大型用具

入境處表示，放蛇人員溝通時對方主動提出不會帶備大型用具來港，以規避入境處的監察。臨近歲晚，入境處呼籲市民透過網上平台光顧有關服務時，要小心留意服務提供者的背景，及有否可疑的對答，甚或不合理服務的工作安排，遇上有關情況要警惕，以免聘用非法勞工。