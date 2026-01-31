高永文獲頒樹仁大學榮譽博士　脫稿指香港專業出現誠信危機

香港樹仁大學周六（1月31日）舉辦第51屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，向行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文頒授榮譽社會科學博士，以表揚他在公共衞生及醫療政策領域的卓越成就，以及多年來致力造福社會的貢獻。期間高永文脫稿談及香港專業服務的誠信很重要，指「最近在建造業、會計業、金融秩序方面都出現了一些讓我擔心的誠信的危機」，例如有醫學界提供虛假證明，事件令人痛心。

樹仁大學助理副校長李家文致贊辭時指，高永文醫生從醫四十餘載，始終秉持「有醫無類」的精神，政策推動、中西醫協作或臨床服務中，皆以病人的福祉為先。高永文發表謝辭感謝樹仁大學頒授榮譽博士學位，並勉勵畢業生在踏入人生新階段時，秉持「服務他人」的初心，將個人理想與社會需要結合，為身邊的人及社會作出貢獻。他寄語畢業生在瞬息萬變的環境中保持堅持與熱情，勇於面對挑戰，開創屬於自己未來的道路。

醫學界虛假證明事件令人痛心

高永文在演講期間突然脫稿，指近期香港社會出現了「一些現象」，讓他有些感受，他強調香港素來的專業服務都是世界和其他地區高度認可，但最近卻出現一些令其擔心的誠信危機。他指出專業服務中，無論是醫護、法律界別，除知識外，誠信是最難得，很多人跟香港人做生意都是因為香港專業服務的誠信，但最近在建造業、會計業、金融秩序方面都出現一些「讓我擔心」的誠信危機。高永文舉例最近有醫學界人士提供虛假證明，令人痛心，「會大大挫折我們的專業服務精神」。他告誡同學​​每一次困難都是成長的機會，只要不輕言放棄，堅持初心與方向，最終一定能找到屬於自己的道路。​