嚴肅處理剪帶等「反社會行為」 鄧炳強重申安全帶可保命

巴士乘客強制佩戴安全帶法例生效不足一周，政府隨即因「技術上有不足之處」而暫緩執行相關規定。保安局長鄧炳強指，佩戴安全帶在交通意外時可「保命」是不爭事實，又說剪斷安全帶等行為實為挑戰社會制度和「反社會行為」，一定要嚴肅處理。

政府近月宣傳持續表示巴士座位如設有安全帶，乘客就必須依法佩戴，惟新例生效後被立法會前議員、律師江玉歡揭發條文適用範圍僅規限上月25日起新登記的巴士，運輸及物流局最終承認法律條文技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，將盡快刪除相關條文及不會就此執法。