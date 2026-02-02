涉披露家人受廉署調查　銀行客戶服務經理遭起訴

廉政公署上周五(1月30日)落案起訴一名時任銀行職員，控告她涉嫌向其家人披露對方正被廉署調查，違反《防止賄賂條例》。

廉署於2025年1月底致函集友銀行，要求該銀行就一項仍在進行的調查提供一個帳戶資料。該帳戶在土瓜灣分行開設，集友銀行遂於2025年2月初向土瓜灣分行提供該封廉署信件。適逢被告當時為集友銀行土瓜灣分行的客戶服務經理，其工作包括處理執法機構查詢的相關事宜，因而被告獲授權閱覽該信件，從而得悉該帳戶由被告一名家人開設。廉署已在信件中作出提示，署方該項要求及信件所載資料均屬機密，必須妥善保護，披露有關機密資料可能違反《防止賄賂條例》。

控罪指被告涉嫌於2025年2月至7月期間，明知或懷疑一項就被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解而向其家人披露對方是廉署的調查對象。集友銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。

《防止賄賂條例》第30條訂明，任何人士如無合法權限或合理辯解，向他人披露貪污案件的調查內容或受調查人士的身分即屬違法，一經定罪，最高可處監禁一年及罰款二萬五千元。