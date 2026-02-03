地盤散工夜闖劏房圖姦女鄰居　認罪判囚5年半

一名地盤散工涉深夜闖入女鄰居房間內大肆非禮及試圖強姦，今日(3日)在高等法院承認一項企圖強姦罪，法官譚耀豪判刑時指案情嚴重，事主不停反抗及表明不同意且歷時4小時，令事主受驚，判監5年半。 被告連遠思(27歲)，地盤散工。他承認於2023年5月31日，企圖強姦42歲女事主X。案情指，事主X與被告均住在荃灣某劏房不同室。案發當日凌晨，被告突猛力拍打X房的鐵閘，X應門時被告說「我想X你」，X問是否只是說粗口，被告否認，並稱「我想同你瞓覺」，X聽罷關門。

扯陰毛滴涼茶力保不失 被告之後強行進入X的單位，他先脫去自己的衣服，再把X推到床上。X見被告的陽具未有反應，便稱「你都未得」，被告於是要求手淫。X擔心自身安全於是遵從，但多次故意擠壓被告的陰囊及扯甩陰毛，被告叫痛並推開X。 兩人之後一同看電視數分鐘，被告一度掉下眼鏡，再戴上後變得猙獰並大肆非禮，X叫痛及扭動身體反抗。被告去過廁所後睡在X的床上，並叫X坐在身上，事主故意滴了一點中式涼茶在被告腹部上。被告其後仍然無法勃起，便坐起上半身靠在桌上，狀欲哭泣之下以普通話向X道歉。他其後穿回衣服離開，X隨後聽到被告打牆4至5次。約一個小時後，X致電胞妹代為報警。

診斷患有精神分裂 被告被捕後在與警方的錄影會面稱， X對他的指控非常準確。他指X替他手淫時令他痛楚，批評X不專業及不年輕，又指X曾叫他不要告訴別人，不明白對方為何會報警。 法官判刑時透露，被告出生於內地，2016年隨家人移居香港，曾升讀廣州暨南大學建築系，兼任地盤散工，後來停學。被告於2023年向精神科求診，發現有嚴重性格和適應問題，其後亦被診斷患有精神分裂，服藥後情況穩定，犯案和精神狀況無關。 案件編號：HCCC55/2025