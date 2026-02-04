去年12月零售業總銷貨價值升6.6% 金價帶動珠寶首飾類升14.3%

政府公布去年12月零售業總銷貨價值臨時估計為350億元，按年升6.6%。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計升5.1%。按主要類別分析，電器及其他未分類耐用消費品，升近六成。受金價帶動，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升14.3%。另多個類別仍錄得跌幅，包括服裝(減10.3%)和鞋類及配件(降10%)。全年數據方面，2025年零售業總銷貨值臨時估計為3,805億元，升1%；銷貨量則大致維持去年水平。

政府表示，12月零售總銷貨價值繼續穩步復甦，2025年全年合計亦回復輕微增長。展望未來，在良好的經濟增長勢頭支持下，本地消費氣氛正在改善，加上訪港遊客數字持續顯著增長，會繼續對零售業務有利。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，整體零售業近月表現大致穩定，部分類別受惠於去年較低基數，加上12月為傳統消費旺季，因此錄得較明顯升幅，其中金價上升帶動珠寶首飾類別的銷貨價值增長。她又指，隨着盛事經濟推動人流，入境旅客帶動化妝品、藥物及珠寶等品類的銷情。但珠寶類別未來走勢仍視乎金價變化；金價若持續高企，或刺激購買，若波動加劇，或令部分人卻步。她補充，儘管部分品類受惠於旅客消費，但港人持續北上消費仍對本地零售構成壓力，部分零售類別因此仍錄得跌幅，反映市場復甦並不全面。