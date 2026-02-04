涉1989年龍蝦灣「五花大綁」謀殺案港男 潛逃37年泰國落網

《泰國日報》報道，泰國警方在曼谷農曲區一住宅逮捕了一名62歲的香港男子，其譯名叫「梅耀強（Mui Yiu Keung）」，被捕時身上沒有任何身分證件。泰警表示，拘捕行動是應香港政府要求進行，他是1989年在香港涉嫌謀殺的4名嫌疑犯中的最後一人，目前已控其非法入境，引渡程序正在進行中。

25歲酒樓工人被塑膠袋封頭 生葬沙洞

消息指，1989年8月31日西貢龍蝦灣發生「五花大綁」謀殺案，當年25歲的酒樓工人雷育才遭四名同性友人誘騙到西貢龍蝦灣，雷男因被指是陷害友人入獄的「二五仔」，遭連環毒打20分鐘，及後用尼龍繩反綁以塑膠袋封頭，生葬在一個沙洞中，導致窒息死亡，屍首翌日被發現。