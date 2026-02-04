赴泰匿藏37年歷來最長　89年龍蝦灣謀殺案逃犯被暫控謀殺 (更新)

【2月6日更新】警方今日(6日)暫控該名62歲男子一項謀殺罪。案件將於明日(7日)上午在東區裁判法院提堂。 【2月5日更新】泰國警方周一以涉嫌非法入境罪，拘捕一名潛逃37年、62歲香港男子梅耀強，他隨後被遞解出境及押解返港，周四被香港警方以謀殺罪拘捕。警方指，被捕人涉及1989年的西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發翌日已經潛逃泰國，他晚上已在警方押解下，被黑布蒙頭和雙手扣上手銬帶離警署。

警務處處長周一鳴訪問泰國返港後，交代1989年龍蝦灣謀殺案時指，潛逃疑犯當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離境，泰國警方亦指他不是合法居留，已被遞解出境。他指，案件至今已相距37年，案隊已不是同一案隊，相信此宗是潛逃時間最長的個案。當時疑犯匿藏位置所在何地，調查上有很多困難，亦花了很多時間，需要抽絲剝繭以尋找有關線索，直至天網恢恢有線索顯示他匿藏在泰國，於是主動與泰國皇家警察聯絡，將有關情報和資料交給對方，靠對方成功將疑犯緝捕歸案。警方已經與律政司重新審視證據，有足夠證據將疑犯拘捕及檢控。

周一鳴又說，泰國警方都用了一段時間以核實疑犯身分，由於相隔多年，始終年紀大了樣貌已不是一模一樣，經過分析和核實，確認為同一名男子。於逮捕的過程中亦將疑犯放置於國際刑警的紅色通緝令，包括指模，最後泰國警方亦靠指模核實身分，拘捕期間疑犯亦承認身份，但是否承認與案有關則需要再了解。他感謝泰國皇家警察協助兩宗案件，除龍蝦灣謀殺案外，還有2025年尖沙咀劫案，一名劫匪離港後前往曼谷，抵達當地後即場被截停，並遞解出境。他指，兩案如沒有他們的協助，調查不會如此成功，又多謝警員多年來鍥而不捨。他同時稱，香港警方今次亦與中央調查局作深入交流，包括在警政工作使用科技，同時分享香港警方在智慧警政下的成果。

警方東九龍總區重案組總督察鄔凱寧稱，疑犯案發後偷渡離港並隱姓埋名匿藏於泰國，多年來一直被列入國際刑警的紅色通緝令名單，經過調查及情報分析才確認他藏於泰國。她未有透露香港警方何時掌握疑犯行蹤和向泰國警方求助，表示當地警方去年12月於曼谷發現疑犯的蹤跡，確認身份後以非法逗留罪名拘捕他。東九龍總區刑事部警司黃奕隆說，警方已有足夠證據可提出檢控，形容今次成功拘捕疑犯是彰顯正義，希望死者沉冤得雪、家屬釋懷。

25歲酒樓工人遭膠袋封頭生葬

《泰國日報》報道，泰國警方周一在曼谷農卓區(Nong Chok District)一住宅逮捕了一名62歲的香港男子，其譯名叫「梅耀強(Mui Yiu Keung)」，被捕時身上沒有任何身分證件。泰警表示，拘捕行動是應香港政府要求進行，他是1989年在香港涉嫌謀殺的4名嫌疑犯中的最後一人，目前已控其非法入境，引渡程序正在進行中。 消息指，1989年8月31日西貢龍蝦灣發生「五花大綁」謀殺案，當年25歲的酒樓工人雷育才遭4名同性友人誘騙到西貢龍蝦灣，雷男因被指是陷害友人入獄的「二五仔」，遭連環毒打20分鐘，及後用尼龍繩反綁以塑膠袋封頭，再用硬物襲擊頭部將其生葬在一個沙洞中，導致窒息死亡，屍首翌日被發現。

疑犯逃往泰國開工廠 警方事後拘3名涉案男子，有人聲稱連同梅耀強等3名男子以掘寶藏為由將死者誘騙到龍蝦灣，然後將他綑綁，企圖勒索金錢，不過對方不就範，眾人把他毒打一輪後，便將他埋在沙洞中，消息指梅耀強涉嫌用鏟殺害事主，其後逃往泰國。案中兩名男子在案發同年被捕，一人誤殺罪成囚8年，一人無罪釋放；另一名男子潛逃逾11年，2000年於番禺落網，2001年因謀殺罪成判處終身監禁。 報道指，梅耀強承認自己是香港被通緝的人士，他供稱1994年抵達泰國後，在北欖府開了一家小工廠，並娶了一位泰國妻子，育有三名孩子，期間亦開了一家餐廳。