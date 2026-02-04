1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)

泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。

《泰國日報》報道，泰國警方在曼谷農卓區（Nong Chok District）一住宅逮捕了一名62歲的香港男子，其譯名叫「梅耀強（Mui Yiu Keung）」，被捕時身上沒有任何身分證件。泰警表示，拘捕行動是應香港政府要求進行，他是1989年在香港涉嫌謀殺的4名嫌疑犯中的最後一人，目前已控其非法入境，引渡程序正在進行中。

25歲酒樓工人被塑膠袋封頭 生葬沙洞

消息指，1989年8月31日西貢龍蝦灣發生「五花大綁」謀殺案，當年25歲的酒樓工人雷育才遭四名同性友人誘騙到西貢龍蝦灣，雷男因被指是陷害友人入獄的「二五仔」，遭連環毒打20分鐘，及後用尼龍繩反綁以塑膠袋封頭，再用硬物襲擊頭部將其生葬在一個沙洞中，導致窒息死亡，屍首翌日被發現。

警方事後拘三名涉案男子，有人聲稱連同梅耀強等三名男子以掘寶藏為由將死者誘騙到龍蝦灣，然後將他綑綁，企圖勒索金錢，不過對方不就範，眾人把他毒打一輪後，便將他埋在沙洞中，消息指梅耀強涉嫌用鏟殺害事主，他於1994年逃往泰國。