市民申「Yut Gor」自訂車牌被拒提覆核 引運輸署指影射「首長」

一名市民欲向運輸署申請以「Yut Gor」作為自訂車輛登記號碼，去年11月遭拒絕，指署方解讀「YUT GOR」為影射某政府部門首長之俗稱，入稟高院尋求司法覆核，要求法院撤銷運輸署的決定，以及命令運輸署長按法庭指示重新考慮其申請等。

申請人梁晧壹(Leung Hoya Ho Yut)，建議答辯人為運輸署長。根據申請書，申請人入稟源於運輸署根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》第12F(2C) (iii)條，於去年11月7日拒絕申請人自訂車輛登記登記號碼「Yut Gor」的申請。翻查規例，運輸署長若認為有相當可能令合理的人相信該展示該自訂登記號碼的汽車屬於「香港駐軍或中央人民政府在香港設立的任何機構、政府、任何公共機構、任何國家或任何國家的政府，或政府以任何身分參加的國際組織」，署長須拒絕該申請。