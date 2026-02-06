法援署至今收359份申請 六成涉物業家具賠償

大埔宏福苑大火後，法援署成立特別專責組，協助受影響居民申請法援。法援署表示，自上月底合共收到359份申請，當中六成涉物業家具損毀賠償，約兩成涉人身傷亡，亦有部分是與遺產承辦相關。法援署表示，為了盡快協助災民，過程中會簡化申請程序，且收到申請便會立即處理，期望在3個月內完成審批；首批申請是在去年12月中，預料下月中有結果。 新上任的法援署長陳澤銘昨在傳媒茶敘時表示，宏福苑災後工作是法援署未來工作的重中之重，署方已成立專責小組處理相關案件。自上月底，專責小組已在7個安置災民的臨時性房屋設立櫃台，提供申請法援的諮詢。

陳澤銘強調，法援署會繼續在現有法律框架下，盡力兼顧法理情，令受影響人士盡快獲得援助。陳澤銘表示，專責組除了設立專線外，亦簡化了申請表格，讓居民在申請法援時，毋須提供太多文件。此外，署方亦會於經濟審查中豁免所有火災相關捐款及援助金。 毋須候獨立委員會報告才處理申請 法援署副署長(申請及審查)姜美全表示，至今已收到359份申請，料首批申請將在下月中有結果。她續指，經濟審查方面，會豁免火險、家居險和宏福苑物業價值。她又指，目前大部分災民未知實質索償對象，亦有災民希望等待獨立委員會的調查報告後，才決定索償對象，獲委派的律師會協助災民。惟她指，「由於案件都幾清楚」，毋須等候獨立委員會完成工作才處理法援申請。

姜美全續指，目前專責小組約有15至20人，涵蓋不同職級的代表，包括前線和決策級人員等。她亦指，目前有足夠人手處理案件，由於有些案件或屬同一類型，可能集中由一些律師處理某類案件，並選擇具代表性的案件上庭審訊，釐清索償對象須負的責任，毋須每宗案件都告上法庭。 陳澤銘補充，香港目前的法律制度沒有集體訴訟，惟可以找具代表性的案例做，若然成功，其他同類案件不一定都要上庭，可以用庭外和解的方法，讓居民盡快得到賠償。

對於是否有申請者向政府部門索償，陳澤銘指談索償對象言之尚早；被問到如法援申請者的索償對象是政府時，署方如何給予意見，他稱，法援署在考慮審批時，被告對象非主要考慮因素，過往亦曾處理不少被告方是政府的案件。 曾任律師會會長的陳澤銘上任至今約一個月，他表示，來年工作有幾個重點，包括每年檢討申請人財務資格限額；檢視法援署內部的工作效率和透明度，亦會考慮善用人工智能，提升效能。此外，亦會加強法援制度宣傳及教育，向公眾推廣。