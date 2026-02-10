外交部稱黎智英理應受法律嚴懲 中聯辦：最好的賀年禮物

黎智英在國安案被判囚20年，其餘8名同案被告分別判囚6年3個月至10年不等。外交部表示，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，理應受到法律嚴懲。港澳辦表示，判刑充分體現香港特區維護國安的堅定意志，再次印證正義或許會遲到，但永遠不會缺席。中聯辦稱，依法懲處黎智英是罰當其罪、捍衛法治、維繫福祉，又引述網民稱「是香港最好的賀年禮物」。
外交部發言人林劍在北京表示，黎智英是中國公民，也是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，形容行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，也嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律嚴懲。他指，特區司法機關依法履職盡責、維護法律權威、捍衛國家安全合情、合理、合法，不容置喙，又強調案件純屬香港特區內部事務，敦促有關國家尊重中國主權和香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，也不得以任何形式干預香港司法。
外交部駐港公署 盼駐港媒體不政治化法律問題
外交部駐港公署新聞發言人向駐港外媒發表公開信，形容判決結果不僅是正義的伸張，更是對任何企圖挑戰法律底線者的嚴厲告誡，又指庭審期間不僅香港市民和媒體關注，多名外國駐港領事官員也旁聽見證全過程，整個審理過程不受任何外部壓力影響，程序公正、事實清楚、證據確鑿，法庭依法作出判決，充分彰顯香港司法專業性、透明度和公正性。發言人希望，各駐港媒體能夠尊重香港獨立的司法審判，恪守新聞職業道德，秉持客觀、公正職業操守報道，不將法律問題政治化。
港澳辦：印證正義或許遲到但不會缺席
國務院港澳辦發表署名「港澳平」的文章，指出判刑嚴正有力宣示挑戰維護國家安全法律的人，都必定受到嚴懲，形容黎智英從來不是所謂爭取自由民主人權的鬥士，而是損害國家根本利益和香港市民福祉的罪魁禍首。文章續稱，黎同今受到嚴懲，再次印證「正義或許會遲到，但永遠不會缺席」。中聯辦發言人表示，依法懲處黎智英是罰當其罪、捍衛法治、維繫福祉，指司法機構依法懲處黎及其他犯罪分子，得到社會各界和廣大市民同聲支持，引述有網民認為「這是香港最好的賀年禮物」。駐港國安公署亦發文，批評個別西方國家政客打著「人權」、「自由」的幌子，公然為黎撐腰張目，以制裁相威脅，粗暴干預香港司法。
李桂華：須否獄中度餘生「天先知」
保安局長鄧炳強認為，判決彰顯正義和維護香港核心價值，相信共20年的判刑已反映罪行嚴重性，又說政府會盡快根據法例進行申請充公程序。被問到如英國引用移交協定安排黎智英到英國服刑，政府會否配合，鄧炳強稱黎是中國人、在中國香港犯法，因此在港服刑是非常合理。警方國安處總警司李桂華稱，黎智英刑期「十分應得」，又稱黎是否要在獄中度過餘生只有「天先知道」。