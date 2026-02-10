外交部稱黎智英理應受法律嚴懲 中聯辦：最好的賀年禮物

黎智英在國安案被判囚20年，其餘8名同案被告分別判囚6年3個月至10年不等。外交部表示，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，理應受到法律嚴懲。港澳辦表示，判刑充分體現香港特區維護國安的堅定意志，再次印證正義或許會遲到，但永遠不會缺席。中聯辦稱，依法懲處黎智英是罰當其罪、捍衛法治、維繫福祉，又引述網民稱「是香港最好的賀年禮物」。

外交部發言人林劍在北京表示，黎智英是中國公民，也是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，形容行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，也嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律嚴懲。他指，特區司法機關依法履職盡責、維護法律權威、捍衛國家安全合情、合理、合法，不容置喙，又強調案件純屬香港特區內部事務，敦促有關國家尊重中國主權和香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，也不得以任何形式干預香港司法。