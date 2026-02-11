熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-11 18:32
更新：2026-Feb-11 18:32

生蠔相關諾如病毒食物中毒個案急增　衞防中心籲勿食用兩類食物

分享：
本港與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案，近期大幅上升。(資料圖片／吳康琦攝)

本港與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案，近期大幅上升。(資料圖片／吳康琦攝)

adblk4

本港與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案，近期大幅上升。衞生防護中心指，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底平均每周1宗，升至上月每周平均4宗，上月18日至昨日至錄得39宗食物中毒個案，共影響119人，年齡介乎15至75歲，當中近九成個案與諾如病毒相關。流行病學調查發現，該等個案的105名受影響人士潛伏期內均曾食用生蠔，中心呼籲市民現時不應進食生蠔及未經煮熟的雙殼類海產。

本港與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案，近期大幅上升。(資料圖片) 徐樂堅呼籲市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衞生。(資料圖片／蘇文傑攝) 日本是港人熱愛的旅遊目的地。(資料圖片) 日本是港人熱愛的旅遊目的地。(資料圖片／鍾式明攝) 日本是港人熱愛的旅遊目的地。(資料圖片) 衞生防護中心。(資料圖片)

港人旅遊熱點諾如病毒活躍程度持續升

adblk5

衞生防護中心總監徐樂堅稱，生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。他提醒市民，不論在家或光顧食肆都應進食徹底煮熟食物，特別是貝類，以避免感染腸道疾病，強調酒精飲料、檸檬汁或芥末都不能殺死諾如病毒，而以火鍋或炭燒方式進食蠔，亦要確保完全熟透。

鑑於近期諾如病毒的活躍程度上升，流行病學數據亦顯示大部分食物中毒是由進食生蠔引致的，而食物安全中心正在調查生蠔來源，因此衞生防護中心建議市民不應冒險進食未經煮熟的蠔。同時，諾如病毒亦是引致急性腸胃炎的主要原因之一，今年截至昨日暫錄得38宗院舍和學校的急性腸胃炎爆發個案，涉及294人，徐樂堅稱香港人的旅遊熱點，包括日本及韓國，近日諾如病毒活躍程度亦持續上升，呼籲市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衞生。

adblk6

預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) vc2pm3bz6mem_05.jpg

ADVERTISEMENT

激送Monchhichi維港海陸嘉年華入場券！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務