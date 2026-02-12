熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-12 11:19
更新：2026-Feb-12 11:19

農曆新年2026｜入境處料假期1138萬人次出入境　情人節為陸路出境高峰

分享：
入境處預料農曆新年假期有1,138萬人次進出香港，情人節為出境高峰。(資料圖片／林俊源攝)

入境處預料農曆新年假期有1,138萬人次進出香港，情人節為出境高峰。(資料圖片／林俊源攝)

adblk4

今年農曆新年假期期間(14日至23)，入境處預計約有1,138萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有952萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境高峰期為周六(14)，出境人次約636,000，而入境高峰期為本月22日，入境人次約663,000

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有200,000187,000156,000人次出入境。今年農曆新年假期期間各口岸維持現行通關時間。落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。

adblk5

可瀏覽「口岸通」取得過關輪候時間

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。市民及旅客亦可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，一次過取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士(金巴)和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士(皇巴)的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。

香港居民在外旅遊時如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過入境處流動應用程式以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

adblk6

農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖）

ADVERTISEMENT

激送Monchhichi維港海陸嘉年華入場券！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務