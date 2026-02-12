農曆新年2026｜入境處料假期1138萬人次出入境　情人節為陸路出境高峰

今年農曆新年假期期間(14日至23日)，入境處預計約有1,138萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有952萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境高峰期為周六(14日)，出境人次約636,000，而入境高峰期為本月22日，入境人次約663,000。

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有200,000、187,000及156,000人次出入境。今年農曆新年假期期間各口岸維持現行通關時間。落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。