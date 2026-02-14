李家超：維護國家安全白皮書具一錘定音指導意義

行政長官李家超在政府總部出席《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題研討會，他致辭時分享三點《白皮書》的重要啓發和體會，表示《白皮書》對香港特區至為重要，具有一錘定音的指導意義。
李家超表示，《白皮書》闡明中央在香港維護國家安全方面的原則立場，明確香港維護國家安全是「一國兩制」的最高原則，也是全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針應有之義，發揮一錘定音的作用。而《白皮書》發布的時間節點十分關鍵，具有立足現實的警示意義。他表示《白皮書》發布之日，是黎智英被法庭重判入獄20年的翌日。《白皮書》在這個時候發布，警醒必須牢記，香港曾因國家安全中門大開導致政治亂象不斷，最終是在維護香港國家安全法律制度護佑下，實現由亂到治走向由治及興，必須深刻總結經驗和教訓，對國家安全風險時刻警惕，全方位做好香港維護國家安全的工作。
李家超：安定繁榮良好局面來之不易
李家超表示，白皮書與去年5月國務院辦公室發布的《新時代的中國國家安全》白皮書一脈相承，具有承先啟後的意義。而當前世界百年未有之大變局加速演進，地緣政治局勢日趨複雜，全球不穩定因素增加，香港面對的國家安全風險變化莫測。他強調今天安定繁榮的良好局面來之不易，必須倍加珍惜。
他又說，《白皮書》用「六個堅持」，包括「堅持中央的根本責任和特區的憲制責任相統一」、「堅持把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中」、「堅持尊重和保障人權」、「堅持在法治軌道上維護安全」、「堅持統籌發展與安全」、「堅持在開放中維護安全」，系統論述以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展，具有實踐落實的行動意義。他強調要繼續一起維護國家安全和推動發展經濟，並要以總體國家安全觀為指引，把握《白皮書》指出「一國兩制」下維護國家安全「六個堅持」，特區政府會繼續透過不同渠道，持續加強宣傳教育，帶領和鼓勵社會各界深入學習和領會《白皮書》的重要內涵和要求，增強市民的國家安全意識。
原文刊登於 香港電台