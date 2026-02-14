李家超：維護國家安全白皮書具一錘定音指導意義

行政長官李家超在政府總部出席《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題研討會，他致辭時分享三點《白皮書》的重要啓發和體會，表示《白皮書》對香港特區至為重要，具有一錘定音的指導意義。

李家超表示，《白皮書》闡明中央在香港維護國家安全方面的原則立場，明確香港維護國家安全是「一國兩制」的最高原則，也是全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針應有之義，發揮一錘定音的作用。而《白皮書》發布的時間節點十分關鍵，具有立足現實的警示意義。他表示《白皮書》發布之日，是黎智英被法庭重判入獄20年的翌日。《白皮書》在這個時候發布，警醒必須牢記，香港曾因國家安全中門大開導致政治亂象不斷，最終是在維護香港國家安全法律制度護佑下，實現由亂到治走向由治及興，必須深刻總結經驗和教訓，對國家安全風險時刻警惕，全方位做好香港維護國家安全的工作。