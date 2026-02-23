宏福苑七座市場難出售 黃偉綸：安置方案屬「你情我願」 未收回業權或特別立法處理

大埔宏福苑五級火已發生近3個月，政府公布以現金或「樓換樓」方式的收購業權方案，但不包括宏志閣業主，成本約68億元。財政司副司長黃偉綸相信，涉事單位日後很難再在市場上售出，重申政府的方案法、理、情兼備，你情我願，如日後仍有小量業權未能收回，或探討以特別立法形式處理。測量師學會認為政府收購價屬合理偏高水平，方案可取。 宏福苑去年11月底發生五級火，屋苑8座當中有7座均有起火，宏志閣是唯一未被波及的大廈。政府提出宏福苑長遠安置方案，計劃動用大埔宏福苑援助基金約28億元捐款和額外撥出40億元公帑，回購7座起火大廈的業權。當局會以實用面積未補地價每方呎8,000元、已補地價每方呎10,500元計算，業主可選擇收取現金或以「樓換樓」形式，經「特設銷售計劃」優先購買10個指定居屋、綠置居、房協單位，或大埔頌雅路西的新居屋，最遲8月底要決定。

黃偉綸

8.31前決定 不代表放棄民事索償 身兼應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸，昨聯同房屋局長何永賢先後出席電台和電視節目解說。黃偉綸重申，今次方案屬人性化、你情我願的，法、理、情兼備並以情為先，業主可以不向政府出售業權，但明言特殊安排只會維持至8月31日，形容當日是十分嚴肅的一條線，直指現實上日後該單位也很難再在市場上售出，「如果有(買家)，會係咩價錢呢？呢個我諗就係佢自己要考量嘅嘢。」他指，接受政府方案的業主，絕不代表須放棄將來民事索償的權利。

當局的問卷調查結果顯示，分別有兩成多和9%業主選擇在對面的廣福公園或原址重建屋苑，如日後仍有小量業主拒絕出售單位，政府會再探討是否以特別立法形式處理。黃偉綸強調，《基本法》列明要依法保護私人業權，若被徵用亦要有補償，但指出條文亦列明需要按實際價值補償，受災單位的實際價值遠低現時提出的價值，當局目前不希望作過多討論。他又說，如要在廣福公園重建須由重新規劃做起，旁邊亦有石油氣加氣站，搬遷並非易事。 立法會前議員田北辰在社交平台認為，當局可在原址重建一幢，以回應183戶堅持原址重建的意願。黃偉綸於節目指，重建1幢或7幢並無分別，因為前期處理業權及清拆工作要花最少4年，相信或僅能縮短數月興建過程。

5新居屋項目各抽500伙予災民 對於部分新居屋單位會抽起供災民選購，何永賢稱選擇項目時已考慮宏福苑居民的意願，同時要兼顧其他想買居屋的市民，因此新一期居屋5個項目會各自抽起500伙，認為數目恰當，之後仍有7,000伙供其他市民申請。 不影響家居保險索償 另外，測量師學會會長溫偉明在一個電台節目表示，政府的方案可取、收購價屬合理偏高水平，已添加恩恤性質補貼成分，協助居民盡快在市場上找到居所，呼籲居民應實事求是。他又說，宏福苑公契列明須100%業主取得共識才可重建，直言部分業主已不在人世，現階段難以做到。香港保險業聯會行政總監劉佩玲於同一節目指，業主向政府出售業權後，屋苑俗稱「火險」的樓宇結構保險索償權會轉移至政府手上，家居財物保險則不受影響，透露截至月初逾八成五這類保險已完成，大部分保險公司均按上限賠償，涉款逾4.5億元。