休班警涉荔景站偷拍女子　准保釋至4.8再訊(更新)

39歲被告何家俊，報稱公務員，被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪，控罪指他於2025年8月1日，在香港出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從該女子X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，而操作設備，即一部手提電話，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及他為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該女子X同意。

【2月24日更新提堂消息】 一名39歲休班警員涉於去年8月在港鐵荔景站偷拍一名女子被捕，案件今日(24日)於沙田裁判法院首次提堂，裁判官施祖堯應辯方要求，將案件押後至4月8日再訊以待索取法律意見和向控方索取文件，期間被告獲准保釋。

警方昨晚表示，去年8月1日晚上約11時接獲港鐵荔景站職員報案，指一名27歲女子在上址一扶手電梯懷疑被一名男子偷拍。案件交由新界南總區重案組跟進，經調查及翻查閉路電視片段後，警員以涉嫌窺淫拘捕該名男子，經徵詢法律意見後被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，案件於今日上午在沙田裁判法院提堂。

警方指該名被捕男子為一名休班警務人員，他已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。